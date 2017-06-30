الخدمة توفر الإجراءات والمعاملات الورقية التي تستهلك جزءاً من الوقت والمال

لن يتمكن أي شخص آخر غير المستخدم من الاطلاع على بياناته الشخصية ومعلومات تبرعه

خدمة التنبيهات تذكر المتبرع عبر الرسائل القصيرة بمواعيد التبرع

موقع «خير أون لاين» حصل على المركز الثاني في جائزة مؤسسة التقدم العلمي مرتين أكد الأمين العام للرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي يحيى العقيلي ان حسابي الخيري هي خدمة الكترونية تعد الأولى من نوعها في مجال العمل الخيري والإنساني، تهدف الى إحاطة متبرعي الرحمة العالمية بتفاصيل ما أثمره عطاؤهم في ميادين الخير لتكون بمثابة سجل جامع يوثق ما قدموه بالأرقام والصور، مشيرا الى انها خدمة عامة وشاملة لجميع انواع التبرعات سواء عبر التبرعات الإلكترونية أو عن طريق الفروع.

بداية نود التعرف على خدمة حسابي الخيري التي أطلقتها «الرحمة» مؤخرا؟

٭ في إطار سعيها الدائب لتحقيق التميز والريادة في العمل الخيري، وتعزيز الشفافية والرقابة الذاتية، وتحقيق التواصل والمشاركة الفعالة مع متبرعيها الكرام، يسر «الرحمة العالمية» ان تقدم خدمتها الرائدة الجديدة «حسابي الخيري» وهي خدمة الكترونية تعد الأولى من نوعها في مجال العمل الخيري والإنساني، تهدف الى إحاطة متبرعي الرحمة العالمية بتفاصيل ما أثمره عطاؤهم في ميادين الخير لتكون بمثابة سجل جامع يوثق ما قدموه بالأرقام والصور، ويتيح نظام حسابي الخيري للمتبرع الكريم الإدارة الكاملة لتبرعاته من مشروعات وكفالات، ووقفيات وغيرها من المشروعات الخيرية، فهي أشبه بكشف حساب البنك الذي يتعرف به الإنسان على حسابه، فمن خلاله يعرف المتبرع ماذا أنفق ومتى أنفق وعلى اي المشروعات كان انفاقه.

ويمكن التسجيل في الخدمة من خلال الاتصال على رقم 1888808 او من خلال موقع خير اون لاين www.Khaironline.net.

ما المزايا التي يحصل عليها من يسجل في الخدمة؟

٭ يحصل المسجل في الخدمة على العديد من المزايا ومنها إتاحة خط زمني مفصل لجميع التبرعات التي قام بها ابتداء من تاريخ تطبيق النظام الشامل في 25/8/2013 والى الآن، كما انه يساهم في توفير البيانات والإحصائيات التفصيلية الخاصة بجميع التبرعات والمشروعات التي قام بها المتبرع أو شارك فيها، وتمكن المتبرع من الاطلاع على جميع الوثائق الخاصة بالمشروعات التي قام بها او شارك فيها من صور فوتوغرافية ومواد مرئية وتقارير دورية وختامية ومراسلات وغيرها كما تمكن المتبرع من إرسال ومشاركة صور ومواد مسيرته الخيرية مع من يحب كالوالدين والزوجين والأبناء والأصدقاء.

هل الخدمة خاصة بالتبرعات الإلكترونية التي تتم عبر موقع «خير أون لاين» فقط؟

٭ خدمة «حسابي الخيري» هي خدمة عامة وشاملة لجميع متبرعي الرحمة العالمية، سواء عبر التبرعات الإلكترونية او اي نوع آخر من أنواع التبرعات، وبالتالي فهي تشمل التبرع عن طريق الموقع الالكتروني او المقرات المختلفة او بأي طريقة كانت، شريطة ان تكون البيانات التي تم التبرع بها واحدة، ومطابقة لبيانات حساب المتبرع في الخدمة.

هل هناك حد أدنى من التبرعات لفتح حساب بالخدمة؟

٭ ليس هناك حد أدنى من التبرعات للتسجيل في الخدمة، او لتسجيل التبرع بقاعدة البيانات، وظهوره في صفحة المستخدم، فيمكن لكل من تبرع بدينار واحد المشاركة في الخدمة، وسيظهر تبرعه في قاعدة بيانات الخدمة، وفي صفحته الشخصية.

إذن متى تظهر بيانات التبرع على نظام حسابي الخيري؟

٭ ظهور التبرع في بيانات الصفحة الشخصية للمتبرع، هو عملية لحظية، تتم بمجرد تسجيل بيانات المتبرع والبيانات الشخصية للمتبرع في قاعدة بيانات «الرحمة العالمية» مع ذلك فقد يستغرق ظهور تلك البيانات بعض الوقت، لحين إتمام العمليات الإدارية اللازمة لتسجيل التبرع وبيانات المتبرع، والذي لا يتجاوز عادة يوم عمل واحد.

هل يمكن ان تغني خدمة «حسابي الخيري» عن المعاملات والتقارير الورقية؟

٭ من أهم المزايا التي توفرها خدمة «حسابي الخيري» للمسجلين وللمؤسسة، توفير الإجراءات والمعاملات الورقية، التي تستهلك جزءا كبيرا من الوقت والمال، والذي يمكن عبر توفيره توجيهه لمصارف الخير المختلفة، مع ما يتميز به التواصل الإلكتروني من السهولة والسرعة والدقة وإمكانية التفاعل، لذا فإن خدمة «حسابي الخيري» هي بديل جيد، يمكن الاستغناء به عن المعاملات الورقية والتقارير الدورية، حيث تحصل على موقع كامل يحفظ جميع تبرعاتك وتقارير مشاريعك بجميع التفاصيل ويمكنك طباعة ما يمكنك طباعته.

هل يمكن لأي شخص آخر الاطلاع على بيانات المتبرع الشخصية ومعلومات تبرعاته؟

٭ نحن في «الرحمة العالمية» نلتزم بجميع المعايير القياسية لضمان سرية البيانات الشخصية وخصوصيتها، ومنع اي وصول غير مصرح به لتلك البيانات، بحيث لن يتمكن ان شخص آخر غير المستخدم من الاطلاع على بياناته الشخصية ومعلومات تبرعه، إلا في حالة منحه لبياناته الشخصية لشخص آخر، لذا فنحن نحث متبرعينا الكرام على عدم تقديم بيانات دخولهم إلا للأشخاص الموثوق بهم، وعلى مسؤوليتهم الكاملة، كما نحثهم على مراعاة احتياطات الأمان عند تسجل الدخول من الأجهزة غير الشخصية.

كيف تتم حماية البيانات الشخصية وبيانات التبرع الخاصة بي؟

٭ إن «الرحمة العالمية» تحرص حرصا بالغا على توفير الأمان والخصوصية لمتبرعيها الكرام، وذلك من خلال فريق من المتخصصين التقنيين في مجال تأمين البيانات والمعلومات، والذي يراعي استخدام درجات عالية من التأمين، كالتشفير، ووسائل التصفح الآمن، وأدوات الأمان والخصوصية، وخطوات التحقق اللازمة.

وما خدمة التنبيهات في حسابي الخيري؟

٭ هو نظام تذكير المتبرع من خلال التنبيهات عبر الرسائل القصيرة والبريد الالكتروني بمواعيد التبرع لأعمال الخير وكذلك تذكيره بالأقساط والتبرعات التي يود تسديدها في أوقات محددة مع اتاحة اختيار طريقة التنبيه عبر خياري التواصل برسائل «SMS» أو البريد الإلكتروني أو كليهما.

ذكرت ان التسجيل في الخدمة يتم عبر خير اون لاين نود التعرف على الخدمات التي يقدمها الموقع للمتبرعين وزواره؟

الموقع الالكتروني للرحمة العالمية Khaironline.net يعد أحد أهم سبل التواصل الإلكتروني خاصة في المجال الخيري، وقد بدأ الموقع في عام 2006 وكان أول موقع عربي يقدم خدمة الدفع الالكتروني، وقد شهد الموقع تفاعلا ايجابيا من متبرعينا، كما انه أصبح نافذة خيرية للمتبرعين والمحسنين تسهل عليهم التبرع ويوما بعد يوم ترتفع ايرادات الموقع نتيجة الانتشار والثقة بفضل الله وخدمة الأيتام والمحتاجين، خاصة بعد تدشين خدمة «حسابي الخيري» في إطار عملية التطوير والتحديث التي نقوم بها، وقد فاز بجوائز المحتوى الإلكتروني.

وما تلك الجوائز؟

٭ حصل موقع «خير أون لاين» على المركز الثاني، في جائزة مؤسسة التقدم العلمي لإثراء المحتوى الالكتروني مرتين، وهذا تتويج لنتاج جهد وعمل دؤوب، يؤكد على جودة ودقة وشمولية المحتوى الذي تقدمه من حيث العمق وصحة المعلومات وملائمتها للشريحة المستهدفة وسهولة استخدام القيم المضافة من خلال التفاعلية والوسائط المتعددة وجاذبية التصميم واستخدام أحدث التقنيات، كما ان الحصول على هذه الجائزة يؤكد قدرة الرحمة العالمية على مواكبة أحدث التطورات على الصعيدين الإقليمي والعالمي وقدرتها على المنافسة في عصر المعلوماتية، مؤكدا على ان الفوز بهذه الجائزة يرسخ ريادة الرحمة العالمية في المحتوى المقدم عبر موقعها «خير اون لاين».