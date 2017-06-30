ابن رشد (الجدّ) (450 - 520هـ)

هو محمد بن رشد، أبو الوليد، قاضي الجماعة بقرطبة. بها ولد وبها توفي. من أعيان المالكية، وهو جد ابن رشد الفيلسوف المشهور، من تأليفه: «المقدمات الممهدات لمدونة مالك» و«البيان والتحصيل» في الفقه و«مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي» و«اختصار المبسوطة».

الماتريدي (- 333هـ)

هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، أبومنصور - نسبته الى (ماتُريد) محلة بسمرقند. من أئمة المتكلمين، وهو أصولي أيضا، تفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني، وتفقه عليه الحكيم القاضي إسحاق بن محمد السمرقندي وأبومحمد عبدالكريم بن موسى البزدوي.

من تصانيفه: «كتاب التوحيد» و«مآخذ الشرائع» في الفقه، و«الجدل» في أصول الفقه.