الجمع بين كفارة الصيام وستة من شوال

عليّ كفارة صيام 6 ايام، فهل يجوز الجمع بينها وبين صيام 6 ايام من شوال ام ينبغي علي صيام 12 يوما؟

الذي نراه، والعلم عند الله تعالى، انه لا يجوز الجمع بين صيام الكفارة التي تلزمك وصيام 6 من شهر شوال بنية واحدة، لأن ذلك مخالف لشرط من شروط النية، وهو عدم التشريك في النية، ولأن العبادة الواحدة لا يمكن ان تغني غناء عبادتين، وهذه القاعدة يكاد يجمع عليها فقهاؤنا ـ رحمة الله عليهم ـ الا انهم استثنوا اذا كان مبنى العبادة التداخل نحو غسل الجمعة والجنابة، او الحيض والجنابة، او غسل الجمعة والعيد ولأن مبنى الطهارة على التداخل.

واذا كانت احدى العبادتين غير مقصودة نحو تحية المسجد مع فرض او سنة، ففي مثل هاتين الحالتين الجمع لا يقدح في العبادة، وتحية المسجد وأمثالها غير مقصودة بذاتها، بل مقصودها شغل المكان بالصلاة، فهذه تندرج في غيرها.

المطاعم العربية في الخارج

أريد السفر الى دولة اوروبية، وأسأل عن المطاعم العربية، هل اكلها حلال كما يقال؟

الاصل في المطاعم العربية في الدول الاوروبية ان اكلها حلال، حيث يعمد كثير منهم الى توفير الاكل الحلال والبديل عن المطاعم الاوروبية كما نقل الينا، لكن ان تيقنت او غلب على ظنك ان هذا المطعم الذي دخلته لا يفرق بين الحلال والحرام بحيث يستخدم الخنزير او الميتة في وجباته فلا يجوز للمسلم ان يأكل فيه، والله اعلم.

رفع الصوت على الأب

والداي يسمحان لأختي بالسفر من دون محرم للسياحة وانا اعارضهما، وآخر الامر تدخلت لدرجة الشجار ورفع صوتي عليهما، فهل عليّ إثم؟

إنكار المنكر واجب على كل مسلم، لكنه مقيد بالاستطاعة والقدرة، وألا يؤدي الى منكر اكبر منه، وواجبك في هذا الامر هو النصيحة لوالديك واختك بالمعروف والدعوة بالحكمة، فإذا اقتضى الامر نقاشا بينك وبينهم فليكن بالتي هي احسن، قال تعالى: (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن). اما رفع صوتك عليهما فإن هذا لا يجوز منك تجاههما حتى ولو كانا على منكر، قال الله تعالى: (وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ـ لقمان: 15)، فاذا كان الامر بالمعروف مع الابوين الكافرين، فهو مع الابوين المسلمين العاصيين اولى، فتنبه لذلك، وفقني الله واياك لما يحبه ويرضاه.