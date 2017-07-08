القرآن.. بوجوده تبقى الحياة

إن من أعظم النعم الإلهية نعمة الإيمان والقرآن، وهما قرينان لا يفترقان إذا غاب أحدهما رفع الثاني، يقول جندب بن عبدالله رضي الله عنه:«كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا»، من هنا ومن مقام مسؤولية جمعية المنابر القرآنية وإحساسها بعظم الأمانة الملقاة على عاتقها تجاه كتاب الله فإنها تضع بين يدي القارئ هذه الكلمات التي تعبر عن عظم مكانة القرآن في الحياة البشرية عامة، وفي حياة المسلمين خاصة، فبوجود القرآن تبقى الحياة.



للمسلم أن يقف هنيهة، ويسأل نفسه للحظات، ماذا أعرف عن كتاب ربي؟ ما هي منزلته في قلبي؟ هل أستشعر مكانته وضرورة وجوده في حياتي؟القرآن سيرفع من الأرض في آخر الزمان، عن عبدالله بن مسعود قال: «أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع» قالوا: هذه المصاحف ترفع! فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: «يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء، وينسون قول لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع عليهم القول».أيها المؤمن.. هل تتصور دنياك دون قرآن؟ هل يبقى وجود لحياة طيبة دون قرآن؟ صدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال: «كيف أنتم إذا أسري على كتاب الله، فذهب به؟».



لا شك ولا ريب أن القرآن حرز الأمة من الفتن والشرور، وضمان بقائها، إذا رفع تكالبت عليها المصائب، وجاءتها الفتن والشرور من كل صوب.



إذا علمنا واستيقنا أن القرآن بوجوده تبقى الحياة، فهل من وقفة مع القرآن؟ ما هو حظنا منه يا عباد الله قبل أن يرفع؟ مازال بيننا، فماذا قدمنا له؟هل بادرنا إلى الإكثار من قراءته بفهم، وتخريج أكبر قدر من حفاظ آياته، ونشر علومه..فلنسع ليكون حاضرا بلفظه على ألسنة القراء والحفاظ، حاضرا بأنواره في القلوب والعقول والصدور، وأثره الإيجابي في السلوك.



ولنبادر بنشره في المطابع والإذاعات والمدارس والكليات والمسابقات، ولننتفع به دنيا وآخرة، ونملأ به بيوتنا.

المنتدى الثقافي

قلوب تتدبر القرآن

الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، منار الهداية، ودستور التشريع، وضمان الحياة السعيدة، وينبوع الحكمة والحق والعدل، ومهذب الآداب والأخلاق ومقوم السلوك الإنساني، منهج علم وعمل، آياته كلها معان وفوائد وحكم، قال الله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (الأنعام: 38)، وقال سبحانه: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} (النحل: 89).

فهل حقا عرفنا منزلة القرآن؟، هل أعطيناه حقه من التلاوة والمدارسة؟ هل حكمناه في سلوكنا وحياتنا؟ وهل تدبرنا معانيه الزاخرة؟

أين أنت يا عبدالله من تعظيم القرآن الذي أنزل ليرفع منزلتك بين المخلوقات؟ أين أنت من قراءته وتدبر معاني آياته وكلماته التي بقراءتها ترقى وترتقي منزلة يوم القيامة؟ لا تحرم نفسك من لذة تلاوة القرآن ومعانيه الإلهية، لا تكن رعاك الله كالبيت الخرب، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب» (الترمذي 2913)

إن القلوب المؤمنة النقية سرعان ما تستجيب لنداء الوحي: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون} (الحديد:16)، فتسارع إلى الالتفاف حول القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من استمسك به عز، ومن تخاذل عنه ذل.

إن المؤمن الحق لا يحجب قلبه وجوارحه عن سماع نداء الوحي:{أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها} (محمد:24)، يقول ابن تيمية رحمه الله: «ولهذا أمر أهل العقل بتدبره وأهل السمع بسمعه فدعا فيه إلى التدبر والتفكير والتذكر والعقل والفهم وإلى الاستماع والإبصار والإصغاء والتأثر بالوجل والبكاء وغير ذلك» مجموع الفتاوى (2/ 6)

وعلى المؤمن العاقل أن يتأسى بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين تلقفت قلوبهم القرآن واعتنوا به حفظا وفهما وتدبرا وعملا، فعن عبدالله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء رضي الله عنها- بنت أبي بكر رضي الله عنه- كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت: «تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله «(البيهقي في الشعب 1900)، وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لقراء البصرة: اتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسو قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم. (مسلم 119).

فهل حالنا نحن اليوم كحال أسلافنا مع كتاب الله؟ هل قلوبنا تنشرح بسماع آيات الله كما انشرحت له قلوبهم؟ أنحن ممن استجاب لنداء الله تعالى، النداء الإلهي الذي به تحيا القلوب؟ {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون} (الحديد:16).

إنه نداء الحياة، الحياة الطيبة في كنف الله، حياة القلب، وتنعمه بذكر الله، والاتصال بالله، ومعرفته، ومحبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه، هذه حياة من استجاب لنداء الله، وصدق من قال: «وحين نقرأ القرآن بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد، وسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي! وسنجد عندئذ في القرآن متاعا وحياة، وسندرك معنى قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} إنها دعوة للحياة، للحياة الدائمة المتجددة».

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ولا تحرمنا اللهم من لذة قراءته وتدبر معانيه.

المنتدى العلمي

شهادات واقعية عن قوة الإشارات العلمية في القرآن

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{ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين} ـ المؤمنون: ١٤.

«ولقد قرأنا هذه الآية الكريمة على طبيب مسيحي محقق فاضل من أصدقائنا ونبهناه إلى هذه الدقائق فيها فقال: «آمنت بما أنزل على محمد». الكاتب مصطفى صادق الرافعي - كتاب «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (1912)

«...لئن لم ينشأ في العالم الإسلامي جيل من العلماء يجمعون بين تقوى الله وفقه الدين وعلوم الفطرة (العلوم الطبيعية) فسيظل ذلك الشطر الكبير من القرآن بغير تفسير يليق به، وستظل الدعوة إلى الله في هذا العصر العلمي محرومة من أمضى أسلحتها وأنجح وسائلها».

«إن العلم في الإسلام جزء من الدين، ولن يستطاع تفسير جزء كبير من القرآن إلا بمعونة العلم الذي يبحث من أسرار الفطرة (العلوم الطبيعية) عما حث القرآن على البحث عنه» الكاتب والأكاديمي الدكتور محمد أحمد الغمراوي - كتاب «سنن الله الكونية» (1936)

«... ولكن إجابة القرآن على الرغم من أنها لا تحمل طابعا تعليميا شأن كتب خلق الكون - تبدو كأنما تضع معالم بسيطة أمام العقل الإنساني على جوانب طريق التقدم العلمي»

المفكر مالك بن نبي - كتاب «الظاهرة القرآنية» (1946)

«... فإذا كان صحيحا أن القرآن معجزة مستمرة، وإذا كانت علائم صدقه من ناحية أخرى لا تنحصر في عبارته فحسب، بل في عالمي الطبيعة والنفس الإنسانية كما يقول القرآن نفسه...

{سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد} ـ فصلت: ٥٣.

... إذا كان الأمر كذلك فإن واجبا يقع على كل مؤمن متصل بمعطيات العلم.

إنه التقريب بين جانبي روحه: بين معتقده وعلمه، حين يواجه النصوص المنزلة، لا أقول بفرضيات العلماء التي لم تتحقق أو التي لا تقبل التحقق، ولكن بالنتائج الثابتة والمستخرجة من تجاربهم، وأن يأخذ من تلك المواجهات ما ينتج عنها من دروس» الدكتور الشيخ عبدالله دراز من تقديم كتاب مالك بن نبي «الظاهرة القرآنية» (1946)

«... والإعجاز العلمي له رجاله الراسخون وأمثل من قرأت لهم الدكتور محمد أحمد الغمراوي، طيب الله ثراه، والدكتور موريس بوكاي زاده الله هدى وتوفيقا» الشيخ محمد الغزالي (في مقال نشر في مطلع الثمانينيات) ضمن مجموعة مقالات نشرت في عدد من سلسلة «روافد» من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2012)

«تم بيع ما بين 10 و15 مليون نسخة من كتاب بوكاي حول العالم»

عالم الفيزياء بيرويز هودباي في محاضرة له في الجمعية الأميركية للتقدم العلمي (2001)

«أعتقد أن بوكاي يستحق اهتماما أكبر لسببين رئيسين: الأول هو تأثيره المتعاظم، كما هو مشهود، في مجتمعات إسلامية، والثاني هو أن ما يذهب إليه يتميز بخواص بالغة التحديد. إن هذه الخواص لا تميز مساهمته عن مساهمات شبيهة وحسب، بل إنها تثير تساؤلات تتطلب التفسير، وهي تساؤلات إما تم تجاهلها حتى الآن أو أن محاولات التعامل معها قد أثمرت نتائج غير مرضية.

لقد كان كتاب بوكاي، الأول على الأقل، نتاج اهتمام ثقافي خاص أثمرته بحوثه ولم يكن تكليفا من دار نشر أو من جهة راعية». الباحث ستيفانو بيلياردي - مركز دراسات الشرق الأوسط، جامعة لوند، السويد (2012).

فقرات من حديث الدكتور موريس بوكاي في جلسة خاصة مسجلة مع مسلمين أميركيين في شيكاغو (1987).

(1): «في عام 1935 بلغت الخامسة عشرة من عمري، وكنت لا أزال طالبا في مدرسة مسيحية. في تلك الفترة أعلن عن اكتشاف رسوم بشرية في كهف في جنوب إسبانيا قدر تاريخها بنحو 15.000 عام.. هذا في الوقت الذي ينص فيه الكتاب المقدس الذي كنا ندرسه على أن تاريخ ظهور الإنسان الأول على الأرض يرجع إلى 4000 عام قبل ميلاد المسيح»..

في اليوم التالي توجهت بسؤال إلى مدرسي الراهب: «يا أبت.. أي التاريخين أصدق؟»..

أجاب الأب قائلا: «اسمع يا بني من فضلك!.. لا تخلط بين أمرين مختلفين.. هناك العلم في جانب.. وهناك الدين في جانب آخر.. وعندما يقع تعارض بينهما فإن ما يقول به الدين هو الحقيقة!»..

قلت له: «لا يمكن.. هذا مستحيل.. فنصب أعيننا حقيقة علمية مبرهن عليها.. وبالتالي لا يمكن بحال إرجاع تاريخ الإنسان الأول إلى ما يقوله الكتاب المقدس»..

«لقد تم تلقيننا في المدرسة أن العلم يقول شيئا بينما يقول الدين شيئا آخر.. وقلت لنفسي..هناك بالتأكيد خطأ ما..».

(2): «كانت محاضرة لم تنس! وكانت المرة الأولى التي يذكر فيها اسم القرآن في الأكاديمية..

بعد المحاضرة سألني عضو في الأكاديمية: «هل أنت واثق من أن النص الحالي للقرآن هو نفسه نص القرن السابع؟

أجبته قائلا: اذهب إلى المكتبة الوطنية الفرنسية وستجد فيها نصا قرآنيا من القرن الثامن.. قارن بينه والنص الحالي، وستجد التطابق بينهما كاملا!»

موريس بوكاي معلقا على من سأله من علماء الطب الفرنسيين في ختام محاضرة له هي الأولى من نوعها بأكاديمية الطب الوطنية الفرنسية (التي تأسست في عام 1731) بعنوان: «معطيات من علم الأجنة وعلم وظائف الأعضاء في القرآن».

(3): «أعلم أن هناك كثيرا من القراء ممن تأثروا إلى أبعد الحدود بما كتبت، وربما استطعت أنت تلمس نتائج هذا التأثير بعد عقود عدة بالنظر إلى حداثة سنك..

ربما سأكون حينها في عداد الموتى، ولكنك قد ترى في المستقبل علماء عديدين يقبلون البحث عن توافقيات بين العلم والدين..

أما أنا فقد بذلت كل ما في وسعي لكي أخبر قرائي بما اكتشفته فيما يتعلق بالإنجيل والقرآن والعلم.. وبوسعي الآن أن أقول إنني عجزت عن العثور على آية واحدة مناقضة للعلم في القرآن»..

(4): «لكي تدرسوا القرآن بعمق.. تعلموا العربية!».

حدثني المخرج السينمائي الفرنسي الأسبق سيرج بار Serge Bard، الشيخ عبدالله سراج بار فيما بعد أن درس في مكة المكرمة ونال درجة الماجستير، بما يشبه إفادة قيمة عن الخطاب الإعجازي العلمي القرآني من منظور مواطن غربي. قال: «سمة الخطاب القرآني هي التوجه إلى الناس على جميع مستويات أفهامهم. فأحيانا يخاطب الفطرة التي فطر الناس عليها، وأحيانا يتوجه بالخطاب العاطفي إليهم وتارة بالخطاب العقلاني - {أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون} ـ الطور: 35.. وأغلبية الناس اليوم بعدت عن فطرتها، خصوصا في الغرب. فماذا تفعل عندما تخاطب أناسا لا يعرفون اللغة العربية، وبالتالي لا يمكن أن يتذوقوا جمال القرآن؟ لن يبقى لديك للتفاهم معهم سوى الخطاب المنطقي. ويأتي البرهان بالإعجاز العلمي مناسبا لتحقيق هذا التواصل لأنه يخاطب عقولهم»...

واسترسل الشيخ عبدالله في حديث جميل عن اعتناقه الإسلام ولقائه مع بوكاي في آخر مؤتمر حضره بوكاي عن الإشارات العلمية في القرآن في مدينة باندونغ بإندونيسيا في عام 1995 قبيل وفاة بوكاي بثلاثة أعوام وكيف تابع اللقاء معه في بيته في باريس.. ختم حديثه بعد أن انتقد بعض ما ينشر تحت مسمى «الإعجاز العلمي» وليس فيه من العلم شيء! قال: إن الله ليس بحاجة إلى الحمقى منا لكي ينشروا دعوته فليس لهؤلاء بالعلم صلة.. أما بوكاي فقد كان ملتزما بالأسلوب العلمي المنهجي ومحافظا على موقف موضوعي إزاء نتائج بحوثه، وهذا أمر رائع، ولهذا سيبقى عمله حيا في المستقبل وفي التاريخ».

لقاء تلفزيوني مسجل في 2012.

المنتدى الدعوي

من هم الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء؟

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من الحاجات الأساسية التي ينبغي أن نتواصل بها في العلاقات الأخوية تعزيز المحبة في الله، فقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الأخوة الإيمانية بالجسد الواحد فقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» رواه مسلم، فهي فوق أخوة النسب، وأخوة القبيلة والوطن، هي فوق كل الأخوات الأرضية، تسمو عليها وترتقي لتلتقي على نفحة الوحي السماوية.

ولا يخفى على المسلم فضل الأخوة في الله والتي منها:

1 - أن الله تعالى يرسل رسله للمتحابين في الله ليخبرهم بأن الله يحبهم:

- جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه» رواه مسلم.

2 - أن محبة الله تعالى وجبت للمتحابين في الله تعالى:

عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي قال: فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك لله، فقال: آلله؟ فقلت: آلله، فقال: آلله؟ فقلت: آلله، فقال: آلله؟ فقلت: آلله، قال: فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في» رواه أحمد.

3 ـ أن المتآخين في الله في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله:

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم؟ أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» ـ رواه مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. - وذكر منهم -: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» رواه البخاري.

4 ـ أن المتآخين يغبطهم النبيون والشهداء، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى، قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، وقرأ هذه الآية: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون} رواه أبو داود.

5 ـ أن الأخوة في الله طريق لحلاوة الإيمان واستكمال عراه:

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه» رواه أحمد.

ويقول صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار». متفق عليه.

وبعد أن تعرفنا على فضل المحبة في الله فلا بد أن نحول هذه الفريضة الربانية إلى سلوك عملي وتبادل لهذه المشاعر الإيمانية إلى حيز الوجود، فإذا أحببت أخاك في الله فأخبره بدلا من الطعن به، واتهامه في دينه وخلقه، فمحبة المسلم في الله وموالاته هي من صميم إيمان المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا» رواه مسلم.

وحتى تزيد علاقة الأخوة الإيمانية قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يخبروا بعضهم بهذه المحبة، روى أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره قال: «مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل جالس فقال الرجل: «والله يا رسول الله إني لأحب هذا في الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخبرته بذلك؟» قال: لا، قال: «قم فأخبره تثبت المودة بينكما» فقام إليه فأخبره فقال: إني أحبك في الله، أو قال: أحبك لله، فقال الرجل: أحبك الذي أحببتني فيه» رواه أبوداود.

بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتعاهدوا هذه المحبة وينموها بطرق متعددة، منها الإهداء من غير تكلف فقال صلى الله عليه وسلم: «تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» رواه مالك في الموطأ. ودلهم على السلام لإدامة المحبة فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم.

جددوا محبتكم في الله حتى تنالوا غبطة الأنبياء والشهداء، قال أبوالحسن رحمه الله: «تزودوا من الإخوان فإنهم ذخر في الدنيا وفي الآخرة. قالوا: يا أبا الحسن، أما في الدنيا فصدقت، وأما في الآخرة فمتى؟! قال: أما سمعتم الله يقول: {الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين} ـ الزخرف: 67.

وتعاهدوا بعضكم بعضا بالدعاء الخالص، يقول الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله، لابن الشافعي بعد ما توفى الشافعي: «أبوك من السبعة الذين أدعو الله لهم وقت السحر».

هذه هي الأخوة الصادقة، والمحبة في الله وهذه هي حقيقتها، فإن الحب في الله لا يبنى إلا على أواصر العقيدة وأواصر الإيمان، تلكم الأواصر التي لا تنفك عراها أبدا.

واستذكروا هذه النعمة الجسيمة، وهذه الرابطة العظيمة تهتدوا فقال: {واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون} ـ آل عمران: 103.

من أفضل الذكر بالليل والنهار

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال لي: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقلت: أذكر الله يا رسول الله، فقال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: تقول:

«سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء».

صححه الألباني