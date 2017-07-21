مدير لجنة طالب العلم التابعة لجمعية النجاة الخيرية إبراهيم البريدي يحدثنا عن إحدى رحلات فيقول: عندما أتذكر رحلتي القصيرة في العمل الخيري، أتذكر صباح يوم 1/5/2015 حينما تشرفت بإدارة لجنة طالب العلم، هذه اللجنة التي أَضحت إحدى اللجان البارزة في وطن الخير وطن الانسانية الكويت.

أقول: حينما بدأت رحلتي مع لجنة طالب العلم، أدركت بأن الله عز وجل قد فتح لي بابا من أبواب الخير، فحينما يذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم أجر القائم على اليتيم في الدنيا والآخرة، فكيف إذا كنت تقوم على المئات من الأيتام الذين حرموا نعمة الأب أو الأم؟!

لذا كان من المتعة أن أجد نفسي أفرج عن أحد ابنائنا الطلبة، بدفع تكاليف الدراسة ليواصل دراسته وتعليمه، ومتابعته وتذليل كل ما نستطيع لتحصيله العلمي لنهاية سنة دراسية.

ومنذ أن عملت في لجنة طالب العلم، أخذت على عاتقي مواصلة حمل الأمانة التي حملها قبلي العديد من المديرين المتميزين، والذي أوصلوا اللجنة الى ما وصلت إليه من سمعة طيبة ومكانة مرموقة، فوضعت خطة تسويقية لكفالة الطلبة على الجهات والكفلاء، بحيث يضمن اليتيم سداد رسومه الدراسية، وذلك بتقسيم الشريحتين الرئيسيتين إلى شرائح صغيرة، وبالتالي تقل تكاليف كفالة الأيتام ويسهل علينا تسويقها بشكل أسرع وبوقت قياسي.

ولكن مع خضم العمل ونهاية كل عام دراسي، نواجه بسؤال صعب من خريجي الثانوية العامة، ولابد من ايجاد حل له وهو: كيف نستمر في دعم الطلبة المتميزين والحاصلين على معدلات عالية حتى ينخرطوا في الحياة الجامعية؟ فكانت الإجابة بتكليف لجنة طالب العلم بدعم الطلبة الجامعيين المتميزين، فكانت باكورة مشروع الجامعيين بابتعاث طالبين من الطلبة المتميزين والحافظين لكتاب الله لدراسة الطب، ومن ثم تم توقيع اتفافية تعاون مع الجامعة العربية المفتوحة تنص على التعاون بين الجامعة وجمعية النجاة الخيرية ممثلة بلجنة طالب العلم، والذين بلغ عددهم في سنتها الأولى أحد عشر طالبا وطالبة، فضلا عن كفالة بعض الطلبة خارج الكويت، وكذلك التعاون الذي تم بين بيت الزكاة واللجنة لبعض الطلبة الجامعيين بالبوسنة.

كما لا ننسى التعاون المتميز بين الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية النجاة عند كفالتهم لعدد من طلبة البوسنة بتخصصات متنوعة كطلبة الطب والحاسب الآلي وتخصصات أخرى.

وحول الخطط المستقبلية للجنة، فإن اللجنة تعمل حاليا على تسويق الطلبة الايتام والمعوزين من خلال حملة استقطاعات تهدف لتغطية جميع التكاليف الدراسية للطلبة سواء الأيتام أو المعوزون، وذلك بهدف تغطية التكاليف قبل بدء العالم الدراسي القادم 2017 ـ 2018، وتعمل اللجنة الآن على قدم وساق لاستثمار كل وسائل الدعم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال المشايخ الأفاضل.

ولجنة طالب العلم يسعدها ان تستقبل جميع الكفلاء وأهل الخير بمقر اللجنة بالروضة قطعة 4 شارع 42 منزل 15 أو بالاتصال الهاتفي ليصل لهم مندوب اللجنة واتمام اجراء الكفالة للطلبة الأيتام، أو بزيارة موقعنا على الإنترنت www.talebalaelm.org.

كما أن اللجنة على استعداد لاستقبال استفسارات الكفلاء على أرقام اللجنة 22524492 ـ 97220089 ـ 51357357، ويمكننا تزويدهم بكل التفاصيل المتعلقة بالكفالات والايتام والتكاليف المالية وكيفية الاقتطاعات، ونسأل العلي القدير ان يثيبهم جزاء ما يقدمونه للطلبة الأيتام لمواصلة مسيرتهم التعليمية لحين تخرجهم في الجامعة.