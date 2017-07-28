تقليص عدد الحجاج وراء ارتفاع أسعار الحج

أقترح أن تساهم الدولة وهيئة الاستثمار في استثمار مجمعات سكنية ضخمة تجمع الحجاج والعمار الكويتيين والوافدين مع توافر نقليات مميزة من الكويت وداخل السعودية أكد ناصر البسام مدير حملة فيصل البصيري، ان تقليص عدد الحجاج وراء ارتفاع اسعار الحج مشيرا الى أن تكلفة الرسوم في جميع الخدمات ارتفعت، ولفت الى ان قانون تنظيم الحج والعمرة يحتاج الى تعديل وضبط، وان التدخل في اسعار الحملات سيؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للحاج. وطالب البسام الحكومة ومجلس الأمة بتشريع قانون جديد يرتقي بحملات الحج والعمرة، وقال في حواره مع «الأنباء»: لابد ان يكون ترخيص الحملات دائما وليس مؤقتا وان تغير تراخيص الحملات الى شركات خدمة للحج والعمرة كما اقترح ان تساهم الدولة وهيئة الاستثمار في استثمار عقارات تجمع الحجاج الكويتيين والوافدين مع توافر نقليات مميزة تعود لصالح الكويت.

وأشار الى ان غلاء بعض الحملات يعود للخدمات المقدمة للحجاج وشروط يضعها الحاج، وإلى نص الحوار:

ما أسباب ارتفاع أسعار حملات الحج؟

٭ قلة أعداد تصاريح الحج وزيادة تكلفة الرسوم والنقل والسكن والطيران ووسائل النقل وأسعار المخيمات والسلع الغذائية والتجهيزات وأجور العمالة في المملكة كلها من اسباب ارتفاع الاسعار.

لماذا لا تزيد الحملات عدد الحجاج حتى ينخفض السعر؟

٭ لأن العدد المسموح لكل حملة 99 حاجا من قبل الحكومتين الكويتية والسعودية.

كم شخصا مقررا لكل حملة؟ وهل زادت أعداد الحملات عن السنوات السابقة؟

٭ لكل حملة مقرر لها 99 شخصا من 4 سنوات، اي حين تمت توسعة الحرم المكي وكان في السابق 400 حاج.

ماذا تقول في قانون تنظيم الحج والعمرة؟ وهل يسهم في الحد من حملات الرصيف؟

٭ للأسف القانون يحتاج الى تعديل وضبط لصالح الحاج الكويتي كي تتيح الفرصة لمن لم يحج ان يؤدي الفريضة.

وما العقوبة المقررة للحملات المخالفة؟

٭ يعتمد ذلك على حجم المخالفة وتبدأ من تغريم الحملة ماليا الى سحب الترخيص.

هل التدخل في اسعار الحملات من الكويت له آثار سلبية؟

٭ نعم اي تدخل في اسعار الحملات سيؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للحاج.

وما معيار تحديد اسعار خدمات الحج؟

٭ تعتمد اسعار الحملات على حسب نوع الخدمات المقدمة.

كثير من الحجاج لا يجدون فرصة قانونية للحج فيلجأون الى حملات الرصيف او الحملات غير الرسمية فما الحل؟

٭ الحل بنظري ان تلجأ الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الى تشريع قانون جديد يرتقي بحملات الحج والعمرة.

وما المقترح في نظرك؟

٭ أولا: ان يكون ترخيص الحملات دائما وليس مؤقتا، ثانيا: او ان تغير تراخيص الحملات الى شركات خدمة للحج والعمرة، ثالثا: هناك مقترح ان تساهم الدولة وهيئة الاستثمار باستثمار عقارات عبارة عن مجمعات سكنية ضخمة تجمع الحجاج والعمار الكويتيين والوافدين بالكويت وان تكون هناك نقليات مميزة من الكويت وداخل السعودية تعود لصالح الكويت بالمملكة العربية السعودية وهذا طبعا سيعود ببعض التكاليف بالاسعار ويتيح الفرص اكثر للحجاج والعمار.

ولكن هناك حملات تصل اسعارها الى 5 آلاف دينار واكثر، فما السبب؟

٭ هذا يعود الى الخدمات المقدمة سواء طائرة خاصة او طلب الحاج غرفة مطلة على الحرم مباشرة وجناح خاص وخدمات VIP وكل حاج يختار الحملة المناسبة التي يحج معها بمواصفات وخدمات معينة يطلبها الحاج.