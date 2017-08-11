وجوب الحج عنه

توفي والدي ولم يحج فهل يلزمنا ـ نحن أبناءه ـ ان نحج عنه؟

٭ مذهب الشافعية والحنابلة وجوب الحج عنه فيحجز من أمواله ما يكفي للحج عنه سواء من أولاده أو غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: «للمرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أمها ماتت ولم تحج، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عنها» (مسلم 2/805) ولعل هذا القول هو الراجح لورود الحديث وهو نص في الموضوع، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الحج عن الميت إلا إذا أوصى فتنفذ وصيته من الثلث، واما لو كان الحج عنه في حج التطوع فإن الحنفية والحنابلة والمالكية يجوزون، وبخاصة إذا كان الميت قد أوصى به.

كشف الوجه في الطواف

سيدة نوت الحجة متمتعة، فهل يجب عليها أن تكشف عن وجهها فتخلع نقابها وهي محرمة، وبعد أن انتهت من عمرتها، وحلت من احرامها، تريد ان تطوف تطوعا حول البيت العتيق، فهل يجوز لها ان تطوف وهي منتقبة؟

٭ الأصل ان المرأة المحرمة لا تطوف بالبيت منتقبة، بل يحرم عليها ذلك لما رواه البخاري وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» ويجوز لها أن تسدل جلبابها لتستر وجهها إذا مر عليها الرجال، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزناه كشفناه، وأما إذا كانت المرأة غير محرمة، فيجوز لها أن تنتقب دون حرمة لما ورد ان «عائشة رضي الله عنها طافت وهي منتقبة».

شروط الزكاة

لدي مبلغ معين من المال رصدته لبناء بيت، مدة بنيان البيت سنة انتهت هذه المدة والمبلغ حال عليه الحول، هل المبلغ يتوجب عليه الزكاة بالرغم من انه مرصود للبناء ومحدد مدته والمبلغ ايضا؟

٭ ما دام المبلغ موجودا ولم تبدأ بالبناء، أو تقدمه الى المقاول او تبرم عقدا بالمبلغ مع مقاول او بدأت بالعمل، فإن المال تجب فيه الزكاة إذا مضى عليه حول وتوافرت بقية شروط وجوب الزكاة.