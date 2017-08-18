آخر وقت للأضحية

ما آخر وقت لذبح الأضحية، وكيف توزع؟

٭ وقت الذبح أوله بعد صلاة العيد، لما روى جندب بن عبدالله البجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» رواه البخاري ومسلم. ونحوه من حديث البراء في الصحيحين ايضا.

أما آخر وقت الذبح فذهب الإمام أبوحنيفة ومالك وأحمد: أن آخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده.

والقول الثاني: إن آخره آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وقول عطاء والحسن، لما روى جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل أيام التشريق ذبح» أخرجه احمد وابن حبان والبيهقي وغيرهما. ولأنها ايام تكبير وإفطار، فكانت محلا للنحر كالأولين، وهو الراجح. ويستحب ان يأكل المضحي والمهدي من أضحيته وهديه، لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) الحج: 28. وقوله صلى الله عليه وسلم «... فكلوا وادخروا وتصدقوا». رواه مسلم.

وإذا أعطي الفقراء حاجتهم من الأضاحي او الهدايا، جاز ان يدخر لهم ما يفضل عن حاجتهم ليوزع عليهم لاحقا. والله أعلم.