أصدر عضو هيئة التدريس في قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة ـ جامعة الكويت ـ د.مطلق جاسر الجاسر كتاب «الحلل البهية على منظومة القواعد الفقهية» للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي بحلته الجديدة يرصد فيه مؤلفه الاستدلال والتحليل للمنظومة في 13 صفحة، اعتنى فيه بمنظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي، رحمه الله، من خلال ما قام به المؤلف من إعادة ترتيب بعض أبيات المنظومة حتى تكون أكثر مناسبة للترتيب المعهود في كتب القواعد الفقهية، حيث قام مؤلفه بوضع القواعد الخمس الكبرى مرتبة في اول المنظومة ثم اتبعها بالقواعد الفرعية ثم القواعد الأصولية ثم المسائل والضوابط الفقهية، حيث أشار د.الجاسر في كتابه الى أهمية القواعد الفقهية مبينا طريقته التي تناولها في شرح المنظومة، كما قام المؤلف بإضافة بعض الأبيات من عنده حتى تكون المنظومة اكثر انسجاما ومناسبة وقد حوت هذه الإضافات بعض المسائل المتممة للقواعد الفقهية الكبرى، وقد ميزها الكاتب باللون الأحمر وايضا اضافة بعض العناوين الجانبية توضح الأبيات، وقد قام المؤلف، حفظه الله، بقراءة هذه المنظومة مع شرحها على الشيخ العلامة عبدالله بن عقيل مستفيدا من تعليقاته على بعض الأبيات وتصحيح ما فيها من كسور وغيرها، وقد كان ذلك دافعا له ان يعتني بهذه المنظومة خدمة للعلم وخلافه فقام بترتيبها وإتمام ما نقص منها.

والكتاب اعتنى به مؤلفه ويستحق قراءته جيدا بعد ان قام الكاتب بترتيب المنظومة التي كثر دارسوها وحفاظها.