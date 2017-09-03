



د.محمد يوسف الشطي أستاذ مشارك بكلية التربية الأساسية وأمين صندوق جمعية المنابر القرآنية

إلى تغريبها! أدرك أعداء الإسلام مكانة المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية، ودورها الريادي في صنع الرجال، وتربية الأجيال، وبناء المجتمعات، فأيقنوا أنهم متى ما حولوا المرأة إلى سلعة رخيصة تبتذل بين أيدي الرجال ـ ونجحوا في تغريبها، ونزع حجابها، وتضليلها، وإفسادها، وإظهار زينتها ومفاتنها، وقيادتها إلى التبرج والسفور ـ هان عليهم السيطرة على نصف المجتمع، والقضاء عليها، وإضعاف شوكة المسلمين، وما وسائل التدمير الأخلاقي للمسلمين في لباسهم، وكلامهم إلا سلسلة من خطط أعداء الإسلام ومؤامرتهم المرسومة على إضعاف المرأة المحافظة وتدنيس عفتها وتلطيخ شرفها.



لقد كرم الإسلام المرأة وحماها من الظلم، وأنقذها من الجور الذي كانت تعاني منه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المتمثل في وأد البنات وهن أحياء، وحرمان النساء من الميراث، وجعلهن من سقط المتاع يبعن كما يباع المتاع، ويورثن كما يورث المال، لا رأي لهن، ولا كرامة ولا مكانة، فلما جاء الإسلام أكرمها وأعزها، ووضع لها من الحقوق ما رفع به من شأنها، وجعل لها ما للرجل من الحقوق وعليها ما عليه من الواجبات، (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ـ البقرة: 228).



حفظ الإسلام للمرأة كرامتها أما وجعل لها ثلاثة أضعاف حق الأب في الرعاية والإحسان، والاحترام والتقدير، وطيب المعاشرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»، قال ثم من؟ قال: «ثم أمك»، قال ثم من؟ قال: «أمك»، قال ثم من؟ قال: «أبوك».



رواه البخاري ومسلم، وحفظ الإسلام حقها زوجا، وقد كان من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج سكرات الموت: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم» رواه البخاري ومسلم، وعند أحمد والترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا»، ورعى حقها بنتا، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كانت له أنثى فلم يئدها -أي يدفنها- ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها ـ يعني الذكور ـ أدخله الله الجنة» رواه أحمد وأبو داود والحاكم، ورعى حقها أختا وعمة وخالة وقريبة، فقال الله تعالى: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ـ النساء: 1) وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى أن الخالة بمنزلة الأم»، وعند الترمذي وأبي داود بسند صحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يكون لأحدكم ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة»، وكفل الإسلام للمرأة حق اختيار الزوج وفق الضوابط الشرعية التي جاء بها الإسلام من الدين والخلق، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها أن تسكت»، وكفل الإسلام للمرأة حق النفقة على وليها لتتفرغ لأمور بيتها وأداء رسالتها التربوية والاجتماعية في المجتمع، وأما بخصوص العمل والوظيفة فجعل الإسلام لها الحرية في التكسب والعمل المصون المتفق مع طبيعتها، فلم يقف الإسلام ضد عمل المرأة، أو خروجها من بيتها للحاجة، بل جعل لها ضوابط تحفظ على المرأة كرامتها، وتصون عفتها وشرفها من الابتذال والامتهان، منها أن تكون محجبة محتشمة، وقورة في كلامها، غير متكسرة في مشيتها، بعيدة عن مظان الفتنة ومخاطر الخلوة، غير





مظهرة مفاتنها وزينتها، غاضة لبصرها، حافظة لدينها، ملتزمة بعملها، منتجة في وظيفتها، كما احترم الإسلام رأيها وأخذ بمشورتها وإسهامها في بناء المجتمع فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير نساءه في القضايا المهمة ويأخذ برأيهن كما استشار أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في قضية نزول الوحي وذهبت به إلى ورقة بن نوفل، واستشار أم سلمة رضي الله عنها في الإحلال من عمرة الحديبية فأخذ بمشورتها، ونؤكد في هذا المقال أن وظيفة المرأة الأساسية هي أنها حاضنة الأجيال، وصانعة الرجال، ولا مانع من العمل والتكسب والتجارة عند التوفيق بين زوجها وأولادها وعملها حسب الاستطاعة والقدرة من غير إفراط ولا تفريط، ولا إخلال بين الحقوق والواجبات، حتى تنعم الأسرة بالرحمة والمودة، والسكون والطمأنينة، والراحة والسعادة، ومتى اختل هذا التوازن، وكثرت المشكلات الأسرية، ووصلت الأمور إلى باب مسدود كثير العقبات، مليء بالمنغصات، عادت المرأة إلى أساس وظيفتها وهو حسن تبعلها لزوجها، ورعاية بيتها، وتخريج أجيال الأمة للمساهمة في بناء المجتمع، وصناعة حضارة الأمة، حفاظا على وداد الأسرة، وإتمام مسيرتها بالحب والوئام، قال الله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ـ الأحزاب: 33).



فالنساء شقائق الرجال بذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وأبي داود بسند صحيح، فالمرأة من أهم عناصر المجتمع وركائز بنائه، فبصلاحها صلاح الأسر وقيام الشعوب، وبفسادها فساد الأسر وزوال الأمم، قال الله تعالى: (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ـ النساء: 124).

المنتدى العلمي

العلامة أ.د.غانم قدوري الحمد باحث في القرآن الكريم وعلومه

القرآن الكريم

أ ـ تعريفه:

القرآن لغة: على أصح الآراء مصدر على وزن فعلان، كالغفران، بمعنى القراءة. قال تعالى: (إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ـ القيامة: 17 و18).

واصطلاحا: هو كلام الله القديم المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب بالمصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته.

ب ـ أسماؤه وأوصافه:

1- القرآن: إشارة إلى حفظه في الصدر:

(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) ـ الإسراء: ).

2- الكتاب: إشارة إلى كتابته في السطور: (الم ذلك الكتاب لا ريب فيه) ـ البقرة: 12.

3- الذكر: في قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ـ الحجر: 9.

4- الفرقان: إشارة إلى أنه يفرق بين الحق والباطل: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) ـ الفرقان:1، أما أوصافه:

٭ هدى: في قوله تعالى: (هدى ورحمة للمحسنين) ـ لقمان: 3.

٭ نور: في قوله تعالى: (وأنزلنا إليكم نورا مبينا) ـ النساء: 174.

٭ شفاء: في قوله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء) ـ الإسراء: 82.

٭ حكمة: في قوله تعالى: (حكمة بالغة) ـ القمر: 5.

٭ موعظة: في قوله تعالى: (قد جاءتكم موعظة من ربكم) ـ يونس: 57.

٭ وحي: في قوله تعالى: (إنما أنذركم بالوحي) ـ الأنبياء: 4.

وهناك خمس وخمسون اسما وصفة للقرآن (راجع: البرهان في علوم القرآن للزركشي)

ج ـ تنزلات القرآن:

التنزل الأول: نزوله إلى اللوح المحفوظ بطريقة ووقت لا يعلمها إلا الله ومن أطلعه على غيبه، وكان جملة لا مفرقا، وذلك ظاهر من قوله تعالى: (بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) ـ البروج: 21 و22.

التنزل الثاني: النزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ويظهر من خلال الآيات القرآنية التي يستدل بها على هذا النزول ما يفيد بأن القرآن نزل في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا.



ووصفها القرآن: بمباركة، وسماها تارة ليلة القدر، وهي في رمضان، ونزل جملة واحدة.

الآيات:

قال تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) ـ القدر: 1.

وقال عز وجل: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) ـ الدخان: 3.

وقال سبحانه: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس) ـ البقرة: 185.

التنزل الثالث: النزول من السماء الدنيا من بيت العزة على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المرحلة الأخيرة التي شع منها النور على البشرية جمعاء. نزل به جبريل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم منجما في ثلاث وعشرين سنة حسب الحوادث والطوارئ، وما يتدرج من تشريع.

الدليل: قوله تعالى: (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) ـ الشعراء: 193- 195.

ولقد نسب الله القرآن إلى نفسه في عدة آيات منها: (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم) ـ النمل: 6.

وقوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) ـ التوبة: 6.

حكمة نزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا

أ ـ تفخيم أمر القرآن وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم.

ب ـ سر يرجع لإعجاز القرآن، في ترتيب القرآن في النزول، ثم ترتيبه في المصحف، حيث ينظره جبريل في سماء الدنيا وهو على ترتيب المصحف، ثم ينزل بآياته تباعاً على حسب الحوادث، فتوضع كل آية مكانها في المصحف وفق الترتيب في اللوح المحفوظ.

حكمة نزول القرآن منجماً من السماء الدنيا:

أ ـ تثبت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه: كما قال تعالى: (كذلك لنثبت به فؤادك) ـ الفرقان: 32.

فقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوم جفاة، شديدة عداوتهم، كما قال تعالى: (وتنذر به قوما لدا) ـ مريم: 97.

وكانوا لا يكادون ينتهون من حملة أو مكيدة حتى يشرعوا في تدبير أخرى مثلها أو أشد منها، فكانت تنزلات القرآن بين الفينة والأخرى تواسيه وتسليه، وتشد أزره وعزيمته على تحمل الشدائد والمكارة.

ب ـ مواجهة ما يطرأ من أمور أو حوادث تمس الدعوة: كما قال تعالى: (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا) ـ الفرقان: 33.

وهذه حكمة جليلة لها أثرها البالغ في نجاح الدعوة، لمواجهة الوحي نفسه للطوارئ والملمات، ومن أهم ذلك ما يثيره المبطلون من الاعتراضات أو الشبهات، وهو الأصل الذي صرحت به الآية الكريمة: أي لا يأتونك بسؤال عجيب أو شبهة يعارضون بها القرآن بباطلهم العجيب إلا جئناهم بما هو الحق في نفس الأمر الدامغ لباطلهم، وهو أحسن بيانا وأوضح، وأحسن كشفا لما بعثت له.

ج ـ تعهد هذه الأمة التي أنزل عليها القرآن: وذلك لصياغتها على النهج الإسلامي القرآني علماً وعملا، وفكرا واعتقادا وسلوكا، تخلقا وعرفا.

كما قال تعالى: (وقرءانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث) ـ الإسراء: 106.

ومن مظاهر هذا الجانب أنهم كانوا قوما أميين لا يحسنون القراءة والكتابة، فكانت الذاكرة عمدتهم الرئيسية، فلو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا عن حفظه.

د ـ التحدي والإعجاز.

هـ ـ تربية للرسول صلى الله عليه وسلم وتصبيره على أذى المشركين، وتثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين.

منتدى الإشارات العلمية

أ.الفاروق عبدالعزيز الناقد والباحث والمخرج السينمائي

النحل.. هؤلاء الإناث الرائعات!

في كتابه «الإنجيل والقرآن والعلم» (1976) لاحظ د.موريس بوكاي أنه «عندما يريد اختصاصيو الجهاز العصبي إيراد أمثلة قوية وأخاذة عن النظام المعجز الذي يحكم السلوك الحيواني، فإن أكثر ما يلجأون إليه من أمثلة مستمد من عوالم النحل والعناكب والطيور (خاصة الطيور المهاجرة).



وعلى أي حال فمن الممكن الوثوق تماما، في رأي الاختصاصيين، بأن هذه الجماعات الثلاث توفر أمثلة غاية في الوضوح للنظام الراقي والمعقد الذي ينظم حياتها.



إن مجرد ذكر النص القرآني لهذه الجماعات الثلاث يدهش قارئه، فإن ذكرها يتوافق بشكل كامل مع التميز المثير للاهتمام العلمي لشخصية وسلوك كل عضو من أعضاء تلك الجماعات».



لعل أقوى وأشهر الأمثلة التي تمت دراستها بتفاصيل كاملة يأتي من عالم النحل.



وقد ارتبطت به أسماء علماء ثلاثة هم كارل فون فريش Karl Von Frisch وكونراد لورنز Konrad Lorenz ونيكولاس تنبرغن Nikolaas Tinbergen الذين تميزوا بأبحاثهم الاختصاصية في سلوك الطيور والحشرات، وحازوا لهذا السبب جائزة نوبل في عام 1973.



ولقد اختص القرآن الكريم النحل بإشارات علمية وافرة ممتدة في الآيتين 68 و69 من سورة النحل: (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ـ النحل: 68)، (ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ـ النحل: 69).

وأوحى ربك إلى النحل..

أي غرز في فطرتها، وفي خلاياها العصبية، وفي شفرتها الوراثية غرائز متعددة وقدرات خاصة، وجعلها أمة يحكمها نظام صارم يقوم على توزيع الأدوار بين أعضائها.

(وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي.. ثم كلي.. فاسلكي..).

خطاب إلهي إلى مملكة النحل موجها بصيغة الضمير المفرد المؤنث.

الملكة محفوفة بعناية رعيتها من الشغالات

لعل قارئ القرآن في لغته الأم يصاب بدهشة مستحقة بعد أن يتدبر الآية! إذ كيف يخاطب القرآن النحل بصيغة الجمع، باعتباره أمة كاملة، ثم ينتقل إلى صيغة المفرد حيث نرى الفعل «اتخذ» واردا كفعل أمر بضمير المؤنث.. اتخذي.. ويتكرر الأمر بعد ذلك مع فعل «أكل».. كلي.. و«سلك».. فاسلكي..

كيف ذلك؟ منذ أربعة عشر قرنا؟!

وفي زمن التنزيل الذي لم يكن أحد يعلم فيه شيئا عن تمييز أجناس النحل، ولا عن أي جنس منها يدير المملكة وينتج شراب العسل!

بل إن القرآن ينتقل مرة أخرى من الخطاب المفرد إلى صيغة الجمع في الآية نفسها للجنس المخاطب نفسه - وهو النحل - كما نرى في ذكر.. من بطونها.. ذلك؟

وتأتي الإجابة عن تلك الكيفيات في معلومات من علم الحشرات.

إن الخطاب القرآني الموجه للنحل بضمير المؤنث موجه لشغالات النحل، ويخبرنا علم الحشرات Entomology، الذي بدأ أولى خطواته بعد مضي نحو ألف عام على تنزيل القرآن، أنه لم يتم التوصل إلى تحديد جنس النحل إلا منذ نحو 280 عاما فقط!

فإناث النحل المعروفة «بالشغالات» إناث عاقرات يقمن بكل شيء تقريبا.. فهن اللاتي يقمن باختيار أنسب المواقع لبناء الخلية في أشكال سداسية الأضلاع لتوفير مساحة لأكبر عدد ممكن من البيوت بين بيئات مختلفة من براري شاسعة وجبال شاهقة في كل أنحاء العالم، ماعدا القارة القطبية الجنوبية، لكي تستقر المملكة فيما يخترن من جبال أو شجر أو فيما يعرش البشر.

وهن اللاتي يقمن ببناء محاضن اليرقات اللاتي يعتنين بهن منذ كن بيضات، ويطمحن إلى اكتمال نموهن.

وهن اللاتي يسهرن على حراسة الخلية من الغزاة واللصوص، ويقمن بتنظيفها وتهويتها وتكييفها وصيانتها وترميمها عند الضرورة.

وهن اللاتي يطرن ليستكشفن على مسافات بعشرات الكيلومترات حقول الأزهار فيجمعن الرحيق وحبوب اللقاح حيث ينقلنها من زهرة إلى بويضة زهرة أخرى فيتسببن مع الرياح في إخصاب الزهور في الوقت الذي يمتصصن فيه رحيق الأزهار لكي يهضمنه فيخرج من بطونها ستة أنواع وألوان من الشراب مختلفة في خواصها الكيميائية.

كما أنهن اللاتي يقمن بإعداد وتأهيل الملكات حين يخترن أن يغذين يرقة بعينها «العسل الملكي» خلال فترة من نموها إلى أن تصل إلى حجم معين قبل أن تقتات على اللقاح.

والملكة، وهي أكبر أحجام النحل، تبيض يوميا نحو 1500 بيضة، وتضع طوال حياتها نحو مليون بيضة.

أما الذكور، فلا يزيد عددهم على 200 ذكر من بين 40000 و80000 شغالة أنثى على مدار العام.





شغالتان في حقل زهور دوار الشمس

وهم لا يقومون بأي عمل سوى تلقيح الملكة، ثم ينتهي دورهم تماما.

وهكذا يتضح «لمن يعلم» أن إناث النحل من الشغالات والملكات هن اللاتي يقمن بوظيفتهن الحيوية داخل وخارج الخلية، ومن ثم خوطبن بضمير الأنثى في الآيتين دون الذكور الذين تقتصر مهمتهم على التلقيح وحده.



كما أن إنتاج العسل هو فعل جماعي تتشارك فيه إناث الخلية ومن ثم جاء ذكر القرآن.. من بطونها.. في صيغة الجمع.

وقد علق د.موريس بوكاي في كتابه «الإنجيل والقرآن والعلم» (1976) على ذلك بقوله: «بالنظر إلى ما نعرفه اليوم عن سلوك النحل فإن النحل حشرة مزودة بنظام عصبي رائع ومعقد يشكل قاعدة السلوك لديها.



وهو نظام ينطبق في روعته وفعاليته على أعضاء المجموعات الثلاث المذكورة في القرآن: النحل والعناكب والطيور.



ومن المعروف أن النحل تملك وسائل للتخاطب فيما بينها منها استخدام لغة الرقص! وبهذه الكيفية تستطيع إناث النحل معرفة الاتجاه الذي يتعين عليهن التحليق فيه، والمسافة التي توجد عندها الزهور التي ستمتص رحيقها بالنسبة إلى موقع الشمس.



وتثبت تجربة العالم فون فريش الشهيرة الدلالات اللغوية في حركات النحل المختلفة والتي يقصد بها نقل المعلومات بين النحل داخل مملكتها الخاصة».

لقد ظل الفلاسفة وعلماء الحشرات يعتقدون طوال التاريخ أن مستعمرة النحل يحكمها ملك ذكر إلى أن نشر عالم الحشرات الهولندي جان سوامردام Jan Swammerdam في عام 1737 اكتشافه أن مملكة النحل تحكمها ملكة «أنثى».

وهو علم ذكره كتاب الله قبل سوامردام بألف ومائة عام! بل إنه حتى عام 1973 ظل علماء الحشرات يجهلون تفاصيل الأدوار التي تقوم بها «الشغالات» في حياة الخلية وإنتاج العسل إلى أن اكتشف عالم الحشرات النمساوي كارل فون فريش التفاصيل الكاملة لإدارة الحياة في مملكة النحل.

هذه الدعوة الفريدة

تختتم الآيتان 68 و69 بدعوة يتكرر ورودها في القرآن الكريم بصيغ متعددة تبلغ الألف كلمة.

(.. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ـ 16/69).



دعوة إلهية تفرد بها كتاب الله الحكيم وحده من بين كل كتب الدنيا.



لعلنا نستجيب لها فنلمس قوة الإعجاز القرآني في إشاراته العلمية.

صحيح فضائل السور (2)

سورة البقرة

٭ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»، رواه مسلم.

٭ عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»، رواه البخاري.

٭ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت»، رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير/ 6464.

٭ عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان»، رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير/ 1799.

سورة آل عمران

- عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة»، رواه مسلم.. السلسلة الصحيحة.

سورة هود

٭ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت قال: (شيبتني «هود» و«الواقعة» و«المرسلات» و«عم يتساءلون»، و«إذا الشمس كورت»)، رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع/ 3723 ].

٭ وقال عليه الصلاة والسلام: «شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب»، صحيح الجامع الصغير/ 3721.

٭ وقال صلى الله عليه وسلم: «شيبتني هود وأخواتها من المفصل»، صحيح الجامع الصغير/3722.

- وقال صلى الله عليه وسلم: «قد شيبتي هود وأخواتها»، صحيح الشمائل المحمدية/ 35.

تطبيق «الإذاعات القرآنية» إنجاز تقني مهم لـ «المنابر القرآنية» لنشر القرآن وعلومه





يعد تطبيق «الإذاعات القرآنية» من التطبيقات القرآنية المتميزة التي تفخر جمعية المنابر القرآنية بتقديمها لخدمة كتاب الله عز وجل، حيث يمكن للمستخدم من خلال هذا التطبيق الاستماع الى أكثر من 100 إذاعة ومحطة قرآنية، ومنها على سبيل المثال: إذاعات القراء وإذاعات القراءات، والإذاعات المتخصصة في الفتاوى والتفسير، بالإضافة إلى الإذاعات لغير الناطقين باللغة العربية، وإذاعة الرقية الشرعية.

ويتيح التطبيق للمستخدم إمكانية الاستماع الى آيات الذكر الحكيم على مدار الساعة، وقد تم مراعاة إمكانية التشغيل في خلفية الجوال، كما روعي في تصميم وبرمجة التطبيق أن يكون جذابا ويمتاز بسهولة الاستخدام، مع توفير إمكانية التبرع لمشاريع الجمعية والمساهمة في دعم وتطوير هذا التطبيق.

الجدير بالذكر أن التطبيق متاح على متجر App Store لمستخدمي أجهزة آبل، ومتجر Google Play لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام آندرويد، من خلال حساب الجمعية في المتجرين باسم: Almanabr Alquraniya، أو من خلال البحث باسم «الإذاعات القرآنية».

ويأتي التطبيق في مسعى المنابر القرآنية إلى مواكبة كل ما هو جديد من الوسائل التقنية التي تخدم القرآن الكريم وأهله، وبما يسهم في تحقيق أهداف الجمعية بنشر القرآن الكريم وعلومه.

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