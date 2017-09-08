مرحلة الإنهاك لدى المرأة بداية الانهيار ولو من كلمة

قوة الإرادة وثبات الاعتقاد والإيمان بالله علاج ناجع امتدحت أستاذة علم النفس د.نادية الحمدان النساء اللواتي يعرفن كيف يتعاملن مع الحياة ويقاومن الهموم والمشكلات ويلجأن لتلاوة القرآن الكريم والدعاء والعلم الصحيح عند معالجة بعض الامراض النفسية ومواجهة ضغوط الحياة.

وأوضحت د.الحمدان في حديثها لـ «الإيمان» عن الأمراض النفسية التي تتعرض لها المرأة، أن ظروف الحياة المعاصرة وما رافقها من تطور تكنولوجي وعادات غريبة أدت الى ظهور أمراض نفسية جديدة لم تكن تعرفها مجتمعاتنا مثل أمراض الاكتئاب والوساوس والقلق والمخاوف التي تصيب المرأة أكثر من الرجل، وبالخصوص بعد أن صارت المرأة تقوم بمهام كثيرة فوق طاقتها كالعمل في الوظيفة وتربية الابناء والتسوق وتوصيل الاولاد الى المدرسة، وغير ذلك من الاعمال التي ترهقها وتزيد من أمراضها.

وزادت بأن المرأة تمر بمراحل عديدة منها مرحلة الانفعالات بسبب الدورة الشهرية والوحم والنفاس والتغيرات الكيماوية في الجسد، ما يولد لديها توترا عصبيا زائدا، فإذا أضيفت الى ذلك عوامل اجتماعية كالتفكك الأسري والخلافات الزوجية، وانحراف أحد الأبناء أو مرض أحد أفراد الاسرة، فإن ذلك يلقي بثقله على المرأة.

مرحلة الانهيار

وأكدت د.الحمدان ان المرأة كذلك تمر بعدة حالات لدى تعاملها مع هذه الامراض، منها حالة الإنذار، حيث تراها غامضة ثم مرحلة المقاومة، حيث تقاوم الضغوط ثم مرحلة الإنهاك، وهي بداية الانهيار ولو من كلمة، وهذا يعني أنها دخلت مرحلة الضغط النفسي.

وشرحت د.الحمدان عددا من الامراض النفسية كمرض الاكتئاب الذي يظهر في مراحل متعددة كمرحلة المراهقة ومرحلة اليأس ومرحلة التقاعد، كما أن مشاعر القلق هي مرض نفسي آخر يصل بها الى درجة التوتر والانفعال لأي سبب فتتشاجر مع الزوج والأبناء، وهذا القلق من أكثر الامراض شيوعا على تأثيره في الجسم من خلال مؤثرات توتر المعدة والضغط على الجهاز العصبي وأمراض القولون واضطرابات القلب، وهكذا.

العلاج

وأكدت د.الحمدان أن العلاج الأساسي للاكتئاب يكون بتلاوة القرآن الكريم والدعاء ثم بالحركة الرياضية وإشغال النفس بأمور إيجابية واتباع نظام صحي وغذائي سليم، وتجديد الدورة الدموية وتنشيطها والاسترخاء والتنفس العميق والتفكير الايجابي القائم على تذكر الأيام السعيدة، والمواقف المرحة وتخيل الاشياء اللطيفة، ونسيان الهموم والمعاناة وغير ذلك كأعذار الناس وتركهم وعدم الانشغال بمضايقاتهم، وأخيرا قوة الارادة وثبات الاعتقاد والايمان بالله.