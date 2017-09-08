الحسن بن زياد (204 هـ)

هو الحسن بن زياد اللؤلؤي، صاحب الإمام أبي حنيفة، نسبته الى بيع اللؤلؤ، من أهل الكوفة، نزل ببغداد، اخذ عن أبي يوسف ونفر ايضا، كان ميالا للأخذ بالنسبة، مقدما في السؤال والتفريغ، ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى منه، من كتبه «أدب القاضي» و«معاني الإيمان» و«الخراج».

القاضي شريح (78هـ)

هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي، ابوأمية، من أشهر القضاة في صدر الإسلام، اصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة 77 هـ كان ثقة في الحديث، مأمونا في القضاء، له باع في الشعر والأدب، مات بالكوفة.