الإمامة في الصلاة

سائل يقول: من هو الأحق بالإمامة في الصلاة؟

٭ الأحق بالإمامة في الصلاة هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل لحديث ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم، واحقهم بالإمامة اقرؤهم، يعني احفظهم لكتاب الله، فإذا كانوا سواء في القراءة فالأعلم بالسنة ثم اكبرهم سنا.

الخرز

السائل ع.ر يقول في سؤاله: هل هناك حصى يسمى الخرز يجلب الخير للانسان أو التعاسة والحرمان؟ وهل يجوز تعليقه في يد الانسان أو رقبته أو في المنزل؟

٭ ما يسمى بالخرز لجلب الخير وجلب التعاسة والحرمان كله حرام ولا يجوز لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمائم والتميمة هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم، فعن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا أودع الله له، وتعليق هذه الأشياء فيه شرك بالله تعالى.

مجالس العلم

هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر مجالس العلم والدروس الفقهية في المساجد؟

٭ نعم يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم سواء كان فقها حكميا او فقها متصلا بالعقيدة والتوحيد بشرط ألا تكون متطيبة ولا متبرجة ولا بد ان تكون بعيدة عن الرجال غير مختلطة بهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير صفوف النساء اخرها، وشرها اولها».

وذلك لان أولها اقرب الى الرجال من آخرها فصار آخرها خيرا من أولها.