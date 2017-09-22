بين ابن القيم، رحمه الله، أسبابا تجلب الخشوع وتقويه في الصلاة:

1 ـ الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها: ويحصل ذلك بأمور منها الترديد مع المؤذن والإتيان بالدعاء المشروع بعده. وأخذ الزينة باللباس الحسن النظيف.

2 ـ الطمأنينة في الصلاة: والذي لا يطمئن في صلاته لا يمكن أن يخشع لأن السرعة تذهب بالخشوع ونقر الغراب يذهب بالثواب.

3 ـ تذكر الموت في الصلاة: لقوله صلى الله عليه وسلم: «اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها».

4 ـ تدبر الآيات المقروءة وبقية أذكار الصلاة والتفاعل معها.

5 ـ أن يقطع قراءته آية آية: وذلك أدعى للفهم والتدبر.

6 ـ ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها: كما قال الله عز وجل: (ورتل القرآن ترتيلا).

7 ـ أن يعلم أن الله يُجيبه في صلاته.

8 ـ الصلاة إلى سترة والدنو منها.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها».

9 ـ وضع اليمنى على اليسرى على الصدر.

10 ـ النظر إلى موضع السجود: لما ورد عن عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض».

11 ـ تحريك السبابة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لهي أشد على الشيطان من الحديد».

12 ـ التنويع في السور والآيات والأذكار والأدعية في الصلاة.

13 ـ أن يأتي بسجود التلاوة إذا مر بموضعه.

14 ـ الاستعاذة بالله من الشيطان.

15 ـ التأمل في حال السلف في صلاتهم.

16 ـ معرفة مزايا الخشوع في الصلاة، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله» رواه مسلم.

17 ـ الاجتهاد بالدعاء في مواضعه في الصلاة وخصوصا في السجود.

18 ـ الأذكار الواردة بعد الصلاة.

19 ـ إزالة ما يشغل المصلي من المكان.

20 ـ ألا يصلي في ثوب فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير تشغل المصلي.

21 ـ ألا يصلي وبحضرته طعام يشتهيه.

22 ـ ألا يصلي وهو حاقن أو حاقب: لا شك أن ما ينافي الخشوع أن يصلي الشخص وقد حصره البول أو الغائط، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقن، والحاقن أي الحابس البول، والحاقب هو حابس الغائط.

23 ـ ألا يصلي وقد غلبه النعاس.

24 ـ ألا يصلي خلف المتحدث أو النائم.

25 ـ عدم الانشغال بتسوية الحصى.

26 ـ عدم التشويش بالقراءة على الآخرين.

27 ـ ترك الالتفات في الصلاة.

28 ـ عدم رفع البصر إلى السماء.

29 ـ ألا يبصق أمامه في الصلاة.

30 ـ مجاهدة التثاؤب في الصلاة.

31 ـ عدم الاختصار في الصلاة.

32 ـ ترك السدل في الصلاة.

33 ـ ترك التشبه بالبهائم: وقد نهينا عن مشابهة عدد من هيئات البهائم وحركاتها في الصلاة لما في ذلك من منافاة الخشوع أو قبح الهيئة التي لا تليق بالمصلي.