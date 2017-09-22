قال ابن القيم رحمه الله في «مدارج السالكين» فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها وهي عشرة:

1- قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه، ليتفهم مراد صاحبه منه.

2- التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله الى درجة المحبوبية بعد المحبة.

3- دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر.

4- إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى.

5- مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها، وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله احبه لا محالة، ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول الى المحبوب.

6- مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية الى محبته.

7- وهو من أعجبها، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الاسماء والعبارات.

8- الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.

9- مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط اطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى اطايب الثمر، ولا تتكلم الا اذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت ان فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك.

10- مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عزّ وجلّ.