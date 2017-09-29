ي.ع يسأل: ايهما اسبق في الخلق البدن أم الروح؟

٭ ان موضوع خلق الروح قبل البدن او البدن قبل الروح اختلف فيه العلماء كثيرا وتفاصيل هذا الاختلاف موجود في كتاب الروح لابن قيم الجوزية وهو كتاب مطبوع ومتوافر في المكتبات. والراجح ان البدن خلق اولا ثم نفخت فيه الروح والدليل على ذلك هو قول الله تعالى للملائكة: (إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)، فقد خلق الله سبحانه وتعالى جسد آدم عليه السلام ثم نفخ فيه من روحه. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان خلق ابن آدم يجمع في بطن امه اربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح، ويعلق ابن القيم على ذلك بقوله: فالملك وحده يرسل اليه فينفخ فيه فاذا نفخ فيه كان ذلك سبب حدوث الروح فيه ولم يقل يرسل الملك اليه بالروح فيدخلها في بدنه وانما ارسل اليه الملك فأحدث فيه الروح بنفخته فيه. وأحيلك على كتاب الروح لابن قيم الجوزية لمزيد من التفاصيل.

قضاء الصلاة

سافرت في الطائرة وفاتتني صلاة الظهر والعصر فهل علي ذنب؟

٭ بمجرد النزول والاستقرار تصلي ما فاتك من الصلاة بسبب السفر لا بأس بهذا ولكن أود ان اذكر انه بالإمكان أداء الصلاة في الطائرة بعد السؤال عن الاتجاه حين الطيران خاصة في بعض الطائرات التي تتوافر فيها مساحات تكفي لأداء الصلاة ولا بأس بان يخصص المسؤولون عن الطائرات هذه المساحة ويعلنوا موعد الصلاة حتى لا تفوت الفريضة على كثير من الناس ويخرج وقتها.

قبل التكبير

هل للإمام أن يتكلم مع المأمومين بعد إقامة الصلاة أو بعد ان يبدأ بالتكبير مباشرة؟

٭ يستحب للإمام بعد إقامة الصلاة ان يأمر المأمومين بتسوية الصفوف قبل الدخول الى الصلاة، فعن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل ان يكبر ويقول: «تراصوا واعتدلوا» وفي رواية «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من الصلاة» أما بعد التكبير والدخول في الصلاة فلا يجوز له الكلام.