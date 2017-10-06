قال مراقب المشاريع والهيئات المحلية في بيت الزكاة عايد صقر المطيري، ان بيت الزكاة نجح في التنسيق مع وزارة الأوقاف لإرسال 107 حجاج في موسم الحج الماضي، مشيرا إلى المشروع يهدف إلى مساعدة الأسر المستحقة للمساعدة على أداء فريضة الحج وفتح مصرف من مصارف الخير للمحسنين، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات لهذه الأسر.

وأضاف «ان المشروع كان متميزا وله أثر إيجابي على الأسر المستفيدة من بيت الزكاة، ويعود ذلك الى حسن التنسيق بين الجهات المشرفة على المشروع»،

موضحا أنه تم وضع آلية وشروط لاختيار الحجاج، وهي: أن يكون الحاج كويتي الجنسية، وجود محرم بالغ في حال كون الراغب في الحج امرأة، وألا يقل عمر الحاج عن 45 سنة، كما أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج، وأخيرا أن يكون الحاج من الأسر المسجلة لدى بيت الزكاة.

وقد وجه المطيري شكره بالنيابة عن بيت الزكاة للمتبرعين الذين ساهموا في هذا المشروع كما قدم شكره لكل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف، ولجميع العاملين في بيت الزكاة لحرصهم على إنجاح المشروع.