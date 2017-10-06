قال مدير عام لجنة التعريف بالاسلام فريد العوضي ان الدعوة الى الله عز وجل هي المهمة الاساسية للخيرة من الخلق هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى لحمل رسالته وتبليغ دعوته ونشر الخير الذي اراده سبحانه بين البشر، فهي مهمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام، مؤكدا ان مشروع كفالة الدعاة هو مشروع دعوي يهدف الى توفير الدعاة بلجنة التعريف بالاسلام حتى نضمن استمرار نجاحها الدعوي في خدمة الاسلام، وداعم للدعوة المباشرة للتعريف بالاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة بجميع الوسائل الدعوية التي تساهم في نشر الاسلام والهداية بين الناس.

أهداف مشروع كفالة الدعاة

واوضح العوضي ان من ابرز اهداف هذا المشروع العمل على نشر الدين الاسلامي بين الجاليات والمؤلفة قلوبهم من المهتدين من شتى الجاليات في مختلف مناطق الكويت، كما يهدف المشروع الى العمل على زيادة عدد الدعاة في اللجنة من 90 الى 180 داعية بمختلف الجنسيات واللغات، ويستهدف المشروع كذلك نشر العلوم الشرعية على منهاج الوسطية من القرآن الكريم والسنة واللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم لابناء الجاليات بمختلف الجنسيات واللغات، ولفت الى ان هناك كفلاء ومحسنين من الافراد والشركات يكفلون مجموعات من الدعاة، فهناك من يكفل لدينا اكثر من 30 داعية، ومن يكفل 4 او 5 دعاة من النساء والرجال، وهؤلاء ينوبون عنهم في الدعوة الى الله مبتغين بذلك وجه الله تعالى وانطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم «من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من دعاهم لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا»، فهنيئا لهم الاجر.

إنجازات مشروع كفالة الدعاة

لا يخفى على احد الدور الذي تقوم به لجنة التعريف بالاسلام في واجب الدعوة الى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة في سبيل نشر الاسلام من خلال هؤلاء الدعاة، حيث يقومون بشرح الاسلام وتوعية الجاليات المسلمة ومتابعة المسلمين الجدد حتى يتم تثبيتهم على الاسلام وذلك من خلال اقامة العديد من المحاضرات والندوات والزيارات الدعوية، واصبح يدخل في الاسلام سنويا قرابة 4000 شخص من مختلف الجاليات في الكويت.

الى ذلك، اكد العوضي ان اكثر الاسباب تأثيرا للدخول في الاسلام هي المعاملة الحسنة واظهار محاسن الاسلام الجميلة، سواء كان من عامة الناس او الدعاة بأسلوب راق وجميل.