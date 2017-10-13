دعوة الأم

الأخت «ن.ص» من الكويت تقول في رسالتها: ان امها اذا غضبت عليها فانها تدعو بالشر عليها، ثم بعد ان يعود اليها هدوؤها تندم على دعائها عليها، وهي خائفة، فما حكم دعاء الأم وهي غاضبة؟

٭ يجب عليك يا اختي ان تتلافي الاسباب التي تؤدي الى غضب امك عليك لان هذا من البر بها والاحسان اليها، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين».

فهذا الحديث دليل على وجوب ارضاء الاولاد لوالديهم وتحريم اسخاطهم، فان الاول فيه مرضاة لله والثاني فيه سخطه، فيقدمون رضاهما على فعل المباح وفعل ما يجب عليهم من فروض الكفاية.

وإثارة غضب الوالدين من قبل الاولاد مناف لوصية الله سبحانه للانسان بالاحسان لوالديه، قال تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها).

وينبغي على الأم عدم الدعاء على ابنتها، فقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس او الولد او الخادم او المال، فعن جابر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لئلا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب منكم».

وروى مسلم، رحمه الله، في اخر صحيحه «لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على اموالكم ولئلا توافقوا من الله تعالى ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم».

وما دامت امك تندم على دعائها بعد هدوئها من غضبها فلا خوف ان شاء الله عليك من دعائها وهي غاضبة.

والنصيحة لك - يا اختي - بعدم اغضابها، والنصيحة لوالدتك بعدم الدعاء عليك اثناء الغضب.

كفارة المجلس

سائل يقول: سمعت عن كفارة المجلس، فما المقصود بها، وبأي شيء تكون الكفارة؟

٭ يقصد بكفارة المجلس ان يذكر الشخص بعد انتهاء جلسته او حديثه مع احد او اذا حضر مجلسا ثم انتهى هذا المجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه» يعني كثرة الصوت والجلبة والردود فقال قبل ان يقوم من مجلسه: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك».

لأن الإنسان لا يدري وهو يتكلم او يناقش او يجادل ما تلفظ به من امور قد تدخل في باب الغيبة والنميمة وهو لا يقصد، فيكون هذا الذكر يغطي ويستر ما حدث في مجلسه ذلك.