المؤمن قوي بالله ويجد حلاوة الايمان في قلبه ويسعد بها ويشتاق اليها فاذا عاش معها تتحول حياته الى سعادة واستقرار دائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله كما يكره أن يلقى في النار» (رواه البخاري).

والايمان نور يشرق قلب المؤمن ويضيء جوارحه وينعكس على حياته ويجعله أسعد الناس، وأهل الإيمان قلة ولكنهم قوة، قال ابن كثير «وان كثيرا من الناس لفاسقون أي ان اكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه، وأما المؤمن الموصول بربه فدائما يكون ايمانه أقوى من غيره، فأهل الإيمان لو كانوا قلة انما هم قوة بإيمانهم».