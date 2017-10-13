1- الإيمان بأن الجنة حق وأن النار حق وأنه لا يرث الفردوس خلودا فيها الا المؤمنون الذين عددت السورة جانبا من صفاتهم.

2- اليقين بأن الله تعالى قد خلق الانسان من سلالة من طين، وقدر مراحله الجنينية مرحلة بعد أخرى.

3- التصديق بأن الله هو خالق السماوات السبع والارضين السبع وما ومن فيهن.

4- الايمان بجميع أنبياء الله ورسله وبوحدة رسالتهم القائمة على التوحيد.

5- اليقين بأن الله هو عالم الغيب والشهادة وانه هو خير الرازقين وانه الذي يحيي ويميت وان له اختلاف الليل والنهار وانه هو رب العرش الكريم وان الشرك بالله كفر وانه لا يفلح الكافرون.

6- الايمان بأنه لا عودة بعد الموت الا في يوم البعث لان الاموات من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون وبأنه عند نفخة الصور الأولى يصعق كل حي وعند النفخة الثانية يبعث كل ميت.

7- اليقين بأن من ثقلت موازينه في حساب الآخرة فأولئك هم المفلحون وان من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون.