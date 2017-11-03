المذكور: التعايش مع الآخرين ضرورة بشرط عدم ذوبان هويتنا الإسلامية وضياعها

القراوي: وسطية أمة الإسلام تعني الخيرية والاعتدال وهو الذي ميزها بين الأمم

الحسيني: المساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا تحفظ أبناءنا من الانحراف والزلل

هادي: كل من يريد التعايش يقف أمام تحديات قيمية وأخلاقية ودينية وثقافية

الفليج: الاندماج والتعايش أمر لا مفرّ منه لأنه أفضل من التقوقع

أكد د.خــــالد المــــذكور على ضرورة اندمــــاج المسلمين في المجتمعات التي يهاجرون إليها والتـــعايش مع أفرادها ومؤسساتها شريطة عدم ذوبان هويتنا الإسلامية وضياعها لأن منهجنا هو القرآن، ومن كان خلقه القرآن أمن وسلم.

جاء ذلك في ندوة التعايش الاجتماعي وخلق القرآن التي أقيمت على هامش الحفل الختامي للفائزين في المسابقة الثانية للقرآن الكريم لجمعية الفرقان لتحفيظ وتعليم القرآن «الألمانية» في العاصمة برلين والذي حضره نخبة من رجال العمل الدعوي بالكويت والدول الاوروبية والعربية، حيث مثل جمعية الفرقـــان م.غمدان الزعيتري مدير الجمعية، وشكر د.المذكور الدول الاوروبية لاستيعــــابهم المسلمين المهجرين ومنــــحهم الحرية التي يعيــــشونها في عبادتهم وحقوقهم وتحقيق مطالبهم.

وبين ان هناك نماذج ناجحة كثيرة لاندماج المسلمين في المجتمعات الغربية ذكر بعضا منها، والسبب ببساطة ان المسلمين تعاملوا مع الناس بإنسانية فنجحوا، لذا ينبغي علينا ان نحرص على الانسان.

من جهته، اشار د.مطلق القراوي الى ان امة الاسلام امة وسط، ووسط هنا تعني الخيرية والاعتدال والوسطية، وهذا الذي ميزها بين أمم العالم، كما ان الاسرة هي اصل المجتمعات من ذكر وانثى وشعوب وقبائل، وحدد د.القراوي ثلاثة أمور لاستقرار الاسرة وهي: التقوى وهي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، وبالتالي فالتقوى هي مناط استقرار الاسرة، وثانيها: المودة والرحمة، مؤكدا أنه لا طمأنينة ولا أمن وراحة إلا بالمودة بين أفراد الأسرة والتراحم بينهم.

والثالث: قيادة الوالدين، فعندما تضيع القيادة تنفرط الاسرة، لذا جاء التأكيد على رعاية اليتيم لأنه فاقد القيادة والرعاية، وأكد على أهمية الحوار البناء مع الابناء.

وقال د.القراوي: انه ليس من الصعوبة أن تتميز الأسرة المسلمة في دول الغرب ما دامت تتعامل بأخلاقياتها وقيمها وبالتالي فكما نريد حفظ القرآن، فنحن أيضا نريد أخلاقه.

من جانبه، قال الشيخ حسن الحسيني عضو رابطة علماء الخليج من البحرين أن الأخلاق عند المسلمين دين وليس «اتيكيت» كما يحلو للبعض فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وقال: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا»، فحسن الخلق يكون مع المسلمين والكفار وحتى مع البهائم، وبيّن أن الاندماج والتعايش مطلبان مهمان للأجيال القادمة، بل هو واقع مفروض علينا ولكننا نخشى على تلك الأجيال من الذوبان في المجتمع الغربي وضياع دينه وهويته، لكن مثل هذه المحاضن في المساجد والمراكز الإسلامية، فإنها تحفظ أبناءنا من الانحراف والزلل بحفظ الله عز وجل، وتحدث عن أهمية حسن الخلق وان الإسلام انتشر في بقاع العالم بحسن الخلق.

وأشاد مدير مسجد «دار السلام» في برلين الشيخ محمد طه بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم التي تنظمها جمعية الفرقان على مستوى أوروبا، مؤكدا أهمية الاهتمام بكتاب الله قراءة وتلاوة وحفظا واتقانا وضرورة التحلي بخلق القرآن، وأشار إلى أن هناك أجيالا انتقلت إلى أوروبا منذ زمن وأجيالا ولدت في هذه البلاد بثقافة وقيم مختلفة وظهرت متغيرات حياتية جديدة تستلزم منا معايشتها من جانب واستنباط الفقه والتفسير بما يتناسب والعلم الشرعي المتجدد والمتطور الذي يتعايش معه ويتناسب مع الجيل الجديد ومتغيرات الحياة.

وأضاف رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الفرقان ونائب رئيس مجلس الإفتاء في ألمانيا الشيخ طلال هادي أن كل من يريد التعايش يقف أمام تحديات قيمية وأخلاقية ودينية وثقافية وفكرية وبالتالي ينبغي أن يكون حذرا وحريصا في ذلك التعايش الضروري، فإن أباكم واحد وكلكم من تراب فما المانع من التعايش الطبيعي بين الشعوب والثقافات.

وشكر الشيخ صلاح الجار الله المنظمين للحفل وقال: نحن نفتخر بوجود هذا العدد من الحفظة في بلاد غير المسلمين ونفتخر بكفاءتهم وحفظهم لكتاب الله باتقان بيّن.

ولقد سافرت إلى عدة دول ولم أر مثل هذا الحجم من المشاركين والمتسابقين على كتاب الله، وقد نخجل ونحن في بلاد عربية وبلاد إسلامية، ولا نجد مثل هذا الإقبال والتنافس رغم توافر المراكز الإسلامية المتعددة وتشجيع الدولة للانخراط فيها ومع ذلك نجد في البلاد الأوروبية هذا التنافس الجــميل.