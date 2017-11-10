ضمن الأنشطة المتعددة التي يقوم بها مركز الجنان للصم نظم المركز محاضرة بعنوان أهمية دور القرآن الكريم في المجتمع قدمها المحاضر خالد مال الله وترجمها للغة الاشارة يوسف الراشد وسط جمع غفير من دراسات مركز الجنان وبنات الصم بالنادي وبحضور رئيس النادي الكويتي الرياضي للصم والوفد المرافق له.

وافادت مشرفة مركز الجنان نورة السبيعي بأن المحاضرة تأتي في سياق الأنشطة التي تهدف للتعريف بدور القرآن الكريم واثرها المهم في المجتمع من ناحية زيادة الإقبال على حفظ القرآن الكريم ومدارسة علومه، وجدير بالذكر ان المحاضر تناول اساليب التحفيز في تحقيق الاهداف ومن ضمنها حفظ كتاب الله وتعلم العلوم الشرعية عن طريق التسجيل بدور القرآن الكريم بوجه عام ومركز الجنان لفئة الصم بوجه خاص، وشكرت السبيعي النادي الكويتي الرياضي للصم لدعمهم الدائم لمركز الجنان، كما شكرت ادارة الدراسات على دعمها وحرصها على ما فيه فائدة للدراسات ومراكز دور القرآن وشكرت القسم النسائي على تعاونه ومركز الارتقاء للصم لانجاح هذه الفعالية.