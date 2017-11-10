افاد رئيس قطاع المكاتب الخارجية بالجمعية الكويتية للاغاثة محمد الهولي بانه تم افتتاح مسجد العتقاء في ألبانيا وهو تبرع من جمعية النجاة الخيرية، وتم بناؤه باشراف الجمعية الكويتية للاغاثة وذلك في مدينة بويل وقد حضر الافتتاح رئيس بلدية بويل ومفتي المدينة فالدرين ميرا، ولفت الهولي الى انه تمت زيارة تفقدية الى ألبانيا وكوسوفا لمتابعة المشاريع التي تقوم بها الجمعية والاطلاع على اي احتياجات لهم سواء من ترميم للمساجد او لبيوت الأرامل ورعاية الأيتام وغيرها.

وذكر الهولي انه تم في عام 2017 اقامة 12 مشروعا في ألبانيا وكذلك 4 مشاريع في كوسوفا خلال هذا العام وان الجمعية تكفل وترعى 1600 يتيم في ألبانيا، و1050 يتيما في كوسوفا، بالاضافة الى المشاريع المتنوعة من ترميم مساجد وشراء مكائن خياطة وافطار الصائم وتوزيع الأضاحي وكسوة العيد وغيرها.

من جهته، اكد المدير العام للجمعية الكويتية للاغاثة عبدالعزيز العبيدان ان الجمعية تقوم بانشطة ومشاريع اغاثية عديدة في شتى انحاء العالم لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الكوارث وتقوم ايضا بمتابعة المشاريع التنموية لها.



وشكر سفير الكويت في ألبانيا فواز الجاسم على تعاونه.