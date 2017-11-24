الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

٭ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا بأنه سنة يتقرب به الى الله تعالى فهذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته، ولذا لم يعهد عن الصحابة فعله وهم احرص المسلمين متابعة.

لكن يجوز الاجتماع في هذا اليوم باعتباره مناسبة للتذكير بالنبي صلى الله عليه وسلم والتذكير بسنته وإلقاء المواعظ والسير ونحوها فنرجو ألا يكون فيه بأس.

أسماء الله الحسنى والعلاج

هل يجوز تخصيص اسم من أسماء الله الحسنى في الدعاء لشفاء عضو معين من الجسم، مثلا يا سميع انت السميع على حاسة السمع اذا فيها ضرر وذلك للشفاء؟

٭ لم يرد حسب علمي شيء من ذلك لذا لا يجوز عمل ذلك لأن الله لا يتعبد الا بما شرع وهذا مما لم يشرعه فيكون بدعة.

ركعتان بعد الأذان الأول

في الأذان الأول قبل صلاة الجمعة والذي يكون عادة قبل نصف ساعة من خطبة الجمعة اشاهد مصلين كثيرين يقومون بصلاة ركعتين او اربع ركعات فما حكم هذه الصلاة هل هي سنة وعلى حسب علمي ان الأذان الأول لم يكن موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم انما اول من قام به هو سيدنا عثمان رضي الله عنه حتى ينبه الناس في السوق لقرب صلاة الجمعة افيدونا وجزاكم الله خيرا.

٭ ركعتان سنة لدخول المسجد وهي مطلوبة وليست بدعة وهي سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم.