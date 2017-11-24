ضمن أنشطة مركز مرتقى للعلوم الشرعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعلن رئيس المركز د.مطلق جاسر الجاسر عن دورة التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن، رحمه الله، مع سند متصل الى المؤلف وذلك لمن ينجح في الاختبار النهائي وسيقوم بشرح الدورة الشيخ د.عمر بن عبدالله المقبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولفت الجاسر الى ان عدد دروس الدورة 17 درسا فقط ومدة الدورة 23 يوما تبدأ في 16/12/2017، وافاد بأنه سترسل خمسة دروس يوم السبت من كل اسبوع وتغلق يوم الجمعة مساء، كما يوجد على هامش كل درس اسئلة يجب الاجابة عنها وان الاختبار النهائي بعد الانتهاء من الدورة.