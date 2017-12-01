عقوبة الحد فيها محافظة على الأعراض وعدم التعرض لها بسوء

الشرور التي يجرها زنا المرأة على نفسها وبيتها وأهلها أعظم بكثير من الشرور والعواقب الناتجة عن زنا الرجل وإن كان الجميع شراً يحدثنا عضو هيئة التدريس في قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د. مطلق الجاسر عن مقاصد الشريعة في اول سورة النورفيقول:

لا يخفى أن من المقاصد الشرعية العظيمة لهذا الدين استمرار النسل، ولهذا المقصد نصوص حثت عليه من القرآن الكريم والسنة المطهرة، لعل من أصرحها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة».

لذا اقتضت رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن تركب في المكلفين الغريزة والشهوة لكل جنس تجاه الآخر، ولعلها ـ والله أعلم ـ لمقصدين: الأول: استمرار النسل، فإنه لو لم يرغب الرجل في المرأة والمرأة في الرجل لقل التناكح والتزاوج وقل النسل المقصود لاستمرار الحياة. الثاني: الاختبار والابتلاء، لأن الشهوة من أعظم الابتلاءات لدى البشر، ومن أعظم الفتن الفتنة بالنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء».

والخطر الأكبر المخوف من جراء هذه الفتنة هو الزنا ـ والعياذ بالله ـ، وهو جريمة نكراء في حق الأسرة والمجتمع بأسره، ومفاسده كثيرة لا تخفى.

ومن حكمة هذا الدين العظيم أن شرع أمورا تنفر الناس من هذه الجريمة، فقرر عقوبات تردع من تسول له نفسه فعل هذه الجريمة.

وهذه السورة العظيمة سورة النور لها تعلق بحل هذه المشكلة، وتحقيق هذا المقصد المهم من المقاصد الشرعية، وقد قال الباري في مطلعها: (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون) النور: 1.

والقارئ لهذه السورة العظيمة سورة النور يجدها تتناول هذا الجانب وتضع حلولا لهذه المشكلة، وهي تدل المسلمين على المخرج والمفر من هذه الفعلة النكراء، وذلك على النحو الآتي:

أعظم الشرور

أولا: بيان خطر هذه الجريمة، وتنفير الناس منها، من خلال التالي:

1 ـ بيان حد الزنا، وقد بدأت هذه السورة بذكر حد الزنا بالنسبة للبكر، وذلك في قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة..) النور: 2.

ويلاحظ تقديم الأنثى على الذكر ـ على خلاف طريقة القرآن الكريم في تقديم الذكر على الأنثى في السياق ـ والسبب في ذلك ـ والله أعلم ـ أن الشرور التي يجرها زنى المرأة على نفسها وبيتها وأهلها أعظم بكثير من الشرور والعواقب الناتجة عن زنى الرجل كما هو ظاهر، وإن كان الجميع شرا.

2 ـ التحذير من الرأفة بالزناة. قال تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله..) النور: 2.

وذلك أنه ربما رأف بعض المسلمين بحال هذا الزاني وهذه الزانية، وتلك الرأفة سببها عدم اليقين بأن الله تعالى أرحم بعباده من هذا الرجل، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها »؟! أي: تلك المرأة التي كانت تبحث عن طفلها بين السبي فلما وجدته ضمته إلى صدرها وأرضعته.

3 ـ فضيحة الزاني: وذلك في قول الله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) النور: 2.

وهذه عقوبة نفسية غير تلك الجسدية.

4 ـ تحريم نكاح الزناة والزواني، قال تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) النور: 3

وفي هذه الآية مما ينفر عن الزنا سواء قلنا إنها بمعنى الوطء، أو قلنا إنها بمعنى التزويج.

5 ـ حد القذف.

وهذا الحد فيه محافظة على الأعراض وعدم التعرض لها بسوء، فقد تكون المرأة عفيفة صالحة غافلة عن الشرور، ولكن قد يأتي بعض ضعاف النفوس ويتكلم عليها بكلام سيئ، يقدح في عرضها وعفتها، والنفوس البشرية تميل إلى استماع مثل هذا الكلام وتصديقه، فينتج عن ذلك بعض آثار الزنا الحقيقي.

6 ـ ذكر حادثة الإفك، وهي حادثة مشهورة نزلت فيها هذه الآيات العظيمة من سورة «النور».

وهي مثال لذلكم القذف الذي أشارت له الآيات السابقات، وقد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والتنفير من القذف والزنا في هذه الآيات من وجوه:

1 ـ أن الله تعالى سماه إفكا، وهو الكذب والبهتان والافتراء، ويلحظ من ذلك شناعة هذه التهمة.

العلاج

ثانيا: العلاج والمخرج من الوقوع في براثن الزنا من خلال سورة النور:

عالجت هذه السورة الكريمة جريمة الزنا بعدة حلول ناجعة نافعة، منها:

1 ـ عدم اتباع خطوات الشيطان: قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان) النور: 21، وذلك ظاهر ـ والله أعلم ـ في البعد عن كل ما يثير هذه الشهوة لدى الإنسان، كالذهاب لبعض الأماكن التي يحتمل أن ترى فيها بعض النساء الكاسيات العاريات ونحو ذلك. ومن ذلك:

2 ـ عدم الدخول على البيوت بدون استئذان أهلها: وذلك لأن أهل البيت عادة ما يتخففون من الثياب في البيت، فإذا دخل الداخل بدون استئذان وسلام ربما وقع بصره على عورة محرمة فتوقع في نفسه ما توقع.

1 ـ غض البصر: وهو العلاج الأكبر للبعد عن الزنا ودواعيه، قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) النور: 30.

وكذلك هذا الأمر موجه للمؤمنات (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) النور: 31.

3 ـ حفظ العورات وعدم إبداء الزينة. وذلك من قوله تعالى: (ويحفظوا فروجهم) (ويحفظن فروجهن).

وقال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) النور: 31.

وذلك أن من أهم أسباب البعد عن الفاحشة ستر العورات، لاسيما من النساء، وعدم إبداء الزينة، وقد حرم الإسلام على المرأة الزينة التي تفتن بها الرجال، سواء كان عن طريق النظر أو الشم أو السمع.

ـ ونهيت المرأة عن التعطر ثم الخروج للرجال، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية». (وهذا الشم).

ـ ونهيت المرأة أيضا عن ضرب الأرض برجلها ليسمع صوت خلخالها ونحوه من الزينة، قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) النور: 31

4 ـ الزواج وتيسير أموره:

وهذا من أهم العلاجات والحلول لمشكلة الشهوة للنساء والرجال، وقد حث الله عليه هنا. فقال: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم..) النور: 32.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج».

5 ـ الصبر والاستعفاف:

ومن ضاقت عليه السبل ولم يستطع النكاح، فعليه أن يطلب العفاف، قال تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله..) النور: 33.