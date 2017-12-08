دعاء الغيب

الأخ بلال الحسن من البحرين يقول في سؤاله: ما المقصود بالدعاء بظهر الغيب؟

٭ المقصود يا أخي الدعاء للغائب سواء سبقك الى رحمة الله ام كان موجودا، ولكنه غائب عنك، يقول تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان)، ويقول تعالى: (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)، وكذلك دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب).

الصداقة بين الجنسين

الأخ هـ. م. ص. من الكويت يقول في سؤاله: ما حكم الإسلام الحنيف في شأن العلاقة بين المرأة والرجل خارج إطار الحياة الزوجية كقول إحداهن صاحبي فلان وقد تجرؤ على ذكر ذلك لزوجها، وهي ظاهرة قد تفشت في المجتمعات العربية الإسلامية؟

٭ إن من آداب الإسلام في السلوك الاجتماعي عدم نشوء علاقات بين الرجل والمرأة خارج إطار الحياة الزوجية، لأن هذه العلاقة مما يبغضها.

ظلم العم

السائل س.م.أ. ملخص رسالته يقول: إن عمه ظلمه وإخوته بعد وفاة أبيه ولم يعطهم حقهم من شركة كانت بين وبين أبيه المتوفى، ثم حضرت العم الوفاة وطلب ابن أخيه حتى يسامحه ولكن ابن الأخ لم يذهب قبل وفاة عمه، وأخذ يدعو على عمه بعد وفاته في كل صلاة حتى كان يراه في المنام وهو في القبر والنار تأكل فيه، ويقول: أرجو إفادتي عن عدم مسامحتي له ودعائي عليه في حياته ومماته، وهل أحاسب على هذا العمل أم لا؟ أرجو الإفادة.

٭ إن عمك قد أفضى إلى ربه وأصبح رهن عمله، وأفضى الى ما قدم، والعفو قد حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك».

ومعنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه، وقال تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله).