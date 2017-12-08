يقول المولى عز وجل في سورة القلم «آية: 4»: (وإنك لعلى خلق عظيم)... إذا ذكرت الأخلاق العظيمة والصفات الحميدة، فلا بد من التحدث عن أخلاق المصطفى صلوات الله عليه.

كان النبي صلى الله عليه وسلم وما زال المعلم والقدوة الحسنة ونسعى جميعا للسير على خطاه، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه».. «صحيح البخاري».

وفي هذا الصدد، يتجلى حياؤه عليه أفضل الصلاة والسلام في عدة مواقف منها:

قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا موسى عليه السلام: «قد استحييت من ربي».. «صحيح البخاري»، جاء ذلك في ليلة الإسراء والمعراج، عندما راجع النبي صلوات الله عليه المولى عز وجل في تخفيف فرض الصلاة، فبعد أن كانت خمسين صلاة كل يوم وليلة، وطلب موسى عليه السلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله التخفيف، فبعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا عدة مرات أن يخفف عن أمته عدد الصلوات، استحى من الله، وقال لنبي الله موسى «قد استحييت من ربي».

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض. فأمرها كيف تغتسل، قال: «خذي فرصة من مسك. فتطهري بها» قالت: كيف أتطهر؟ قال: «تطهري بها» قالت: كيف؟ قال: «سبحان الله، تطهري» فاجتبذتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم».. «صحيح البخاري».

عن أنس رضي الله عنه، في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بـ«زينب بنت جحش» رضي الله عنها، فبعد أن تناول الصحابة رضي الله عنهم طعامهم تفرق أكثرهم، وبقي ثلاثة منهم في البيت يتحدثون، والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في خروجهم، ولكن، ولشدة حيائه صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم شيئا، وتركهم وشأنهم، حتى تولى الله سبحانه بيان ذلك، فأنزل عليه قوله تعالى: (فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق.. الأحزاب: 53).