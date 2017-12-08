الشطي: حرام لارتباطها بالديانة البوذية وتعاملها مع طقوس دينية

يعتبر بعض رجال الشرع ان ممارسة رياضة «اليوغا» محرمة شرعا لأنها تستخدم صلوات الهندوس وتشجع على الاتحاد بالرب، وأكدوا ان هناك طرقا اخرى لتأدية التمارين الرياضية والشعور براحة البال مثل ركوب الدراجات او السباحة وغيرها، فماذا قالوا؟

حـــول تحريم اليــوغا يوضح لنا العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية ورئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي د.عجيل النشمي: ان كانت الحركات الرياضية لهذه الرياضة المقصود منها هذه الطقوس الدينية المرتبطة باعتقاد فاعليها بقدسية شخص او صنم او ايا كانت العبادة فهذا محرم قطعا لأن فاعلها وإن لم يكن من أهلها المعتقدين بها إلا انها حركات يتميز بها أناس يقصدون بها العبادة او التقديس ونحوه.

وأضاف د.النشمي: إذا كان من المحرم ان نرفع الشعارات او الاشارات الدينية للأديان الأخرى فمن باب اولى منع اداء تلك الحركات التي لا تكون إلا بمقصد العبادة والتقديس لكن اذا ثبت ان حركات هذه الرياضة لا صلة لها بالعبادة او التقديس وإنما هي رياضة بدنية ونفسية فلا مانع منها، لأنها حينئذ تدخل في باب المباح يجوز اداؤها دون ان ترتبط بقوم معينين او مقصد ديني معين وإنما هي مجرد رياضة. وإن الذين يحرمون اليوغا وقفوا على مقاصد هذه الرياضة او انهم ربطوا التحريم بالطقوس الدينية.

حرام

ويقول د.بسام الشطي: الإسلام حث على الرياضة البدنية كالمشي والسباحة وركوب الخيل، كما حث على تمايز أتباعه ومخالفة غير المسلمين وعدم التشبه بهم، وفي الحديث: «ومن تشبه بقوم فهو منهم»، وحث الإسلام أيضا على العلاج ضمن ضوابطه الشرعية قال صلى الله عليه وسلم: «لم يجعل الله دواء أمتي في حرام»، وقال صلى الله عليه وسلم: «اعرضوا علي رقاكم»، وأما العلاج باليوغا فهو حرام لأن «اليوغا» أو «اليوجا» من اسس ديانة بوذية التي أسسها «سدهارتا جوساما» الملقب ببوذا و«اليوغا» عدة جلسات «كاشيابا» نسبة الى الراهب الذي خصصه بوذا للاهتمام بالمسائل العقلية و«اديالي» الراهب الذي خصص لقواعد تطهير النفس و«اناندا» الذي خصص لتدوير الأمثال والمحاورات وهذه الحركات يقول اتباع بوذا ان بوذا في آخر ايامه وقد نزل عليه النور فأحاط برأسه فاستعرض الجميع في ذهول وجلسوا هذه الجلسة والتي سجدت للأصنام عندما دخل احد الهياكل، ولفت الشطي الى ان الديانة البوذية اتخذت جلسة «اليوغا» شعارا لها، بالاضافة الى ان الشعار عبارة عن قوس نصف دائري وفي وسطه قائم ثالث على رأسه ما يشبه الورد وأمام هذا التمثال صورة لجسمه بجرة الماء وبجوارها فيل يتربع عليه بوذا في لباسه التقليدي.