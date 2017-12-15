الأخ جاسم.ع.ع - الكويت - يقول في سؤاله: انا شاب مراهق أدخن وحينما أدخن اختفي عن اعين الوالدين حيث لا يرضيان عما افعل، ولكنني حاولت ان اترك التدخين فلم استطع، فبماذا تنصحونني لكي ابتعد عن التدخين؟

٭ انت في مقتبل عمرك ونريدك شابا قويا في نفسيته قويا في بدنه قويا في تصميمه على فعل الخير، قويا في ارادته على مواجهة الشر، والانسان يا بني قليل بنفسه كثير بإخوانه، فإذا تركت نفسك على سجيتها جمحت واخذتك الى كل مأخذ دون ان تشعر او دون ان تقف في وجهها.

فعليك اولا بأصدقاء الخير المتدينين الذين يذكرونك اذا نسيت ويفهمونك بأمور دينك وواجبك تجاه ربك فتشعر بعد ذلك ان هناك امورا تستحق منك هذه الطاقة وتستحق منك هذه القوة فتقلع عن التدخين عن طيب نفس لا عن اكراه وأظنك يا بني تدرك ما للتدخين من مضار خطيرة في مستقبل ايامك سلمك الله منها.

الرحمة

الأخ أبومحسن يقول في سؤاله: ما الرحمة؟

٭ الرحمة هي الرفق والعطف والشفقة وهي من صفات الله تعالى،يقول تعالى: (إن الله كان غفورا رحيما) واتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر).

الأخ سعد حمد النبل يقول في سؤاله: من أولياء الله؟ وما صفاتهم؟

٭ يقول الله تعالى: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) في هذه الآية الكريمة من سورة يونس بين الله صفات اوليائه الذين تولاهم بحفظه ورضي عنهم فلا يخافون يوم القيامة ولا يحزنون وقد روى سعيد بن جبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من اولياء الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم «الذين يُذكر الله برؤيتهم» لما هم عليه من التقوى والعمل الصالح والورع، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من عباد الله عبادا ما هم انبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى قيل: يا رسول الله أخبرنا من هم وما اعمالهم فلعلنا نحبهم قال: هم قوم تحابوا في الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطون بها فوالله ان وجوههم لنور وانهم على منابر من نور ولا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون).