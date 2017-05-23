أعلنت رابطة الأدباء الكويتيين أمس تنظيم حفل اختتام موسمها الثقافي 2016 ـ 2017 غدا الاربعاء على مسرح الشاعرة د.سعاد الصباح بمقرها في منطقة العديلية.

وقال الأمين العام للرابطة طلال الرميضي في بيان صحافي ان موسم هذا العام حفل بالعديد من الفعاليات التي نالت اصداء واسعة في الوسط الثقافي لاسيما احتفالية مرور نصف قرن على صدور العدد الأول من مجلة «البيان» التي جاءت ضمن أنشطة معرض الكويت الدولي للكتاب.

وأوضح الرميضي ان الحفل الختامي سيشهد تكريم الطالبات الفائزات في مسابقة «قلم واعد» التي نظمتها الرابطة بالتعاون مع وزارة التربية وشاركت في فعالياتها باقة من الكاتبات الواعدات من مختلف مدارس الوزارة.

وأضاف ان الحفل سيشهد ايضا تكريم العديد من الشخصيات والجهات التي شاركت في الموسم الثقافي للرابطة «وذلك من باب رد الجميل لمن كان لهم الفضل في انجاح هذا الموسم».

وذكر أنه ستقام أمسية سردية لباقة من أعضاء منتدى المبدعين الجدد ضمن الحفل الختامي، داعيا جميع محبي الثقافة والأدب الى الحضور، وباختتام الموسم لا يعني توقف أنشطة الرابطة إذ ستستمر الفعاليات خلال فصل الصيف، موضحا انه سيتم تنظيم معرض الكتاب بمنتصف شهر رمضان المبارك مصحوبا ببعض الفعاليات، فضلا عن الاعداد للموسم الثقافي الجديد المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل.