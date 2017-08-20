بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم، وبمتابعة من وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات خالد الرشيدي، صدر العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر أغسطس الجاري.

وجاء العدد في حلة جديدة ومتنوعة وثرية بالموضوعات والمقالات والاستطلاعات تصدرها موضوع خاص عن جهود الوساطة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع الخليجي. وتضمن العدد ملفا خاصا عن الاحتلال العراقي الغاشم للكويت، تحدثت موضوعاته عن أحداث الاحتلال وتفاصيل يرويها من عاشوا تلك الفترة الأليمة.

واحتوى على لقاء مع السفير الأميركي لورانس سيلفرمان أكد خلاله ان شخصية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد جعلت الكويت تتصدر العمل الإنساني، كما احتوى أمثالا أميركية لبنيامين فرانكلين ونظائرها العربية. وتضمن العدد الجديد لمجلة الكويت موضوعات عن مركز «شانغريلا»، وهو مركز للفنون الإسلامية أسسته سرية أميركية. وتحدث في باب شخصيات عن شخصية عادل العبدالمغني عاشق التراث الكويتي. واشتمل العدد على ملف تحدث عن سفارة الكويت في كندا وعن سفيرنا في كندا عبدالحميد الفيلكاوي. وتحدث العدد كذلك عن قصة نجاح سيدة الأعمال مها البغلي. وبحث في دراسات الحماسة الكويتية الشعبوية للدكتور يعقوب يوسف الغنيم الذي تحدث فيه عن الشاعر صقر النصافي، إضافة الى بعض المواضيع المترجمة والفنية والرياضية ومقالا على الصفحة الأخيرة.