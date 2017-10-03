هاشتاق البلـوك العقلــي يقوّم ويقنن علاقة المـرأة بالآخرين وخصوصـاً الشخصيات المزعجـة

دورات بروتوكولية مع عدد من السفارات.. وإتقاني للغات سيسهـــم في تحقيــق هدفــي بالعالميــة

دارين العلي

«أيتها الأنثى الذكية، انضجي، وانشغلي بتطوير نفسك، ولا تراقبي وتقارني نجاحك بالآخرين، فقط راقبي نفسك سابقا والآن».

هي تغريدة من آلاف التغريدات التي تحمل نصائح أنثوية لخبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي لطيفة اللوغاني، التي باتت من أشهر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والحائزة لقب ملكة الإتيكيت العربي والدولي لما لها من تأثير في هذا المجال.

اللوغاني والتي دشنت إصدارها الثاني «دستور المرأة» مساء أمس الاول بعد النجاح الذي حققه إصدارها الأول «إتيكيت الروح»، تؤكد أن المرأة الخليجية والعربية باتت تدرك أهمية تطوير نفسها وتغييرها ومواكبة المستجدات، وباتت تتقبل الكلام حول الاتيكيت وتسعى للتعرف على كيفية التعامل مع الآخرين ومع النفس بشكل خاص.

وتقول اللوغاني التي خصت «الأنباء» بلقاء مفصل على هامش التدشين إن كتابها الأول «اتيكيت الروح» الذي وبعد عام ونصف العام على إصداره مازال بين العشرة كتب الأولى على مستوى الخليج بعد أن حقق الأكثر مبيعا على مستوى الخليج العربي حين صدوره، ما وضع على عاتقها مسؤولية الاستمرار في تقديم الجديد، حيث كان كتاب «دستور الأنثى» بمنزلة دليل إرشادي للمرأة للتعامل مع مختلف الأمور والأشخاص في حياتها.

وقد رافق حفل تدشين الكتاب دورة تدريبية تحت عنوان «دستور الأنثى» المستوى الثاني والتي شارك فيها 100 متدربة من مختلف أنحاء الخليج، وكانت عبارة عن تطبيق عملي لما ورد في الكتاب، وفيما يلي تفاصيل الحديث مع اللوغاني:

بداية لنتحدث قليلا عن «دستور الأنثى» ماذا يتضمن وما رسالتك من خلاله؟

٭ هو تعريف مبسط وجميل لـ«الأنثى» منذ استيقاظها صباحا مرورا بتعاملها مع كل القضايا والأشخاص من حولها وهو دليل يرشد المرأة الى كيفية التصرف مع الناس وكيف تختار علاقاتها وكيف تبتعد عن التصرفات التي تخدش أنوثتها وكيف تواظب على تصرفات معينة تزيد من أنوثتها، وكيف تتعامل مع مختلف أنماط الشخصيات، وكيف تتعامل مع المواقف المحرجة التي قد تتعرض لها.

ما ابرز الأمور الحسية التي يجب ان تتمتع بها المرأة أو تبتعد عنها لكي تبرز نفسها وفق رؤيتك في الكتاب؟

٭ أبرز ما تتميز به المرأة هو الإفراط في العاطفة، خصوصا لدى الجيل الجديد، ومن أبرز دلائله الارتباك السريع والانجذاب السريع، ونحن في هذا الكتاب نحاول تعليمها كيف تختار الصحيح وكيف تعي الصحيح من الخاطئ، وكيف تفعل «البلوك العقلي» مع الشخصيات المزعجة، وكيف تسيطر كذلك على عواطفها، من مشاعر الغيرة وغيرها من المشاعر التي تعتبر زيادتها والإفراط فيها خسارة الجانب الانثوي لديها.

وما «البلوك العقلي»؟

٭ البلوك العقلي يساعد المرأة على تقنين وتقويم المشاعر التي تختلج فيها والتي قد توصل الى فقدان الثقة بالنفس وفقدان الانوثة، كل منا لديها غيرة ولديها مشاعر أخرى إلا أنها لا بد ان تتحكم بمشاعرها وتتعلم كيفية ذلك وتتعلم كيف تحب وتثق بنفسها، وهذا ما حاولت أن أظهره عبر غلاف الكتاب «دستور الأنثى».

نعم الغلاف لافت جدا إذ نرى انعكاس صورتك في المرآة ما الهدف وراء ذلك، ونحن ندرك أن الغلاف عنوان عريض للمضمون؟

٭ هذا الغلاف يعتبر تمرينا صباحا يجب ان تقوم به كل أنثى، أن تنظر إلى المرآة وتؤكد لنفسها بالرغم من حالتها صباحا أنها إيجابية وجميلة وتبتسم لنفسها بصدق وأن تمدح نفسها لترى الانعكاس الأنثوي الجميل في داخلها، والذي ينعكس على الآخرين فيتمكنوا من رؤيته بعد أن تكون المرأة واثقة من نفسها ومن قدراتها ومن حاجاتها وأهدافها.

هل «دستور الأنثى» موجه لنوع محدد من النساء أو فئة اجتماعية أو عمرية معينة؟

٭ هذا الكتاب موجه للمرأة بمختلف أوضاعها الاجتماعية والمجتمعية وفئاتها العمرية، وكذلك موجه أيضا للرجل الذي لا بد أن يقرأ ليتعرف على المرأة ويعرف كيف يعاملها ويتعامل معها، فهذا الكتاب يتحدث عن المرأة منذ دخولها سن المراهقة وحتى نهاية عمرها، فهو يساعدها على تطوير الذات، وهنا أقول ان كل من اطلع على الكتاب من العنصر الرجالي قبل النشر توقع ان ينال نجاحا كبيرا يفوق «إتيكيت الروح» لما فيه من دلائل تشير الى صحة تصرفات المرأة وكيفية تعامل الرجل مع ذلك.

وماذا يتضمن الكتاب وما أقسامه؟

٭ الكتاب مقسم لهمسات أنثوية وهي عبارة عن تغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومقالات تخص الأنثى وهي عبارة عن دليل ليساعد المرأة على كيفية العيش والنظر إلى الحياة، هذا الدستور للعقول الراقية، للمرأة التي تريد فعلا ان تتطور وتتقدم وتقتنع بالتغيير، وليس لمن يقرأن فقط كموضة.

وهل برأيك المرأة تُقبل على القراءة في هذا الزمن أي هل تقبل النساء بشكل عام على القراءة وما يشجعك على اصدار الكتب الخاصة بالنساء؟

٭ نعم أنا أجد الكثير من القبول في الوطن العربي بشكل عام نحو القراءة، الكتاب الاول وصل الى الطبعة 153 وهذا دليل على التوجه الكبير نحو القراءة سواء من الرجال او النساء.

وهل تجدين ان المرأة الكويتية والخليجية عموما تتوافق مواقفها وتوجهاتها مع ما تكتبه وتقدمه لطيفة اللوغاني؟

٭ المرأة الخليجية في تطور متواصل، تحاول ان تبني لنفسها مكانة معينة وتحاول في تغيير وتطوير ذاتها ومواكبة التطورات، في البداية نعم لاحظت بأنها غير متقبلة لفن الاتيكيت أو لأن تقوم امرأة بتعليمها كيفية التصرف، ولكن مع الانخراط في الدورات التدريبية على ارض الواقع أيقنت حقيقة الأمر وآمنت بأهمية أن تكون هذه الصيغة موجودة في حياتها.

توجهاتك واضحة تماما من حيث سعيك لتطوير أداء المرأة على مختلف الصعد، فما الخطوة المقبلة لك في هذا الخصوص؟

٭ في البداية كانت طموحاتي صغيرة جدا تنحصر في الكويت ثم رويدا رويدا بدأت تمتد خليجيا وعربيا ونجحت في ذلك حيث قمت بالعديد من الدورات على مستوى الخليج كما تم تكريمي في الأردن كأكثر شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي في وسائل التواصل لعام 2017 كما تمت تسميتي بملكة الاتيكيت العربي والخليجي، وبات طموحي اليوم أن أصل للعالمية وإجادتي للغات كالفرنسية والانجليزية تساعدني في تحقيق هذا الطموح في تقديم هذا الفن الجميل للغرب وإظهار قدرة المرأة العربية على تقديم مثل هذا العلم في العالم الغربي.

وما خطتك وتصوراتك للوصول الى هذا الامر؟

٭ نعم بدأت باتصالات مع السفارات للترتيب لدورات بروتوكولية، كما انه ستتم ترجمة كتاب «اتيكيت الروح» للغة الانجليزية وسيتم طرحه في الاسواق، وسيتم الدخول عبره لإجراء دورات مجانية في بداية الأمر لأفتح الطريق أمام مشاركاتي الاجنبية.

وكيف ستقدم لطيفة اللوغاني نفسها للغرب وللمرأة الاجنبية؟

٭ أقدم نفسي على أنني أنثى مسلمة كويتية خليجية عربية أعشق نفسي لدرجة جميلة تجعلني أرى أنني قوية وقادرة على تمثيل كل ذلك أمامهم، وكذلك قادرة على تغيير مفاهيم قديمة لأخرى جميلة تساعد على العيش بطريقة أفضل، نعم لدى الغرب اتيكيت وبروتوكول منذ ماضي الزمن، إلا انهم وللأسف لديهم مفاهيم خاطئة هم بحاجة لتغييرها وتصحيحها خصوصا في العلاقات العاطفية، فهاشتاق «اتيكيت الحب» و«اتيكيت الروح» هي أكثر ما يمكن أن تصل للعالمية، ومن الجيد أن يدرك الغرب ان المرأة العربية قادرة على الحديث في هذه الأمور والشرح لهم والدخول الى مجتمعاتهم وقلوبهم.

ولكن ما المضمون الذي ستوجهينه من خلال هذا الهاشتاق نحو العالمية؟

٭ مضمون هذا الهاشتاق في الأساس هو القدرة على التفريق بين حب الذات والأنانية، عدم إرهاق نفسي بعلاقات مرهقة، ومع أشخاص تسلب طاقتي أحاول الاختيار بشكل جيد، وهذه عقبة تقابل المرأة الأجنبية ونجد أن أكثر مشاكل الانفصال لديهم تحصل على أصغر المشكلات لأنهم لا يدركون الحقوق والواجبات فإما يعطون بالمطلق أو يبتعدون بالمطلق فلا يدركون ملامح اختيار العلاقات واتيكيت إنهائها، ولكن النقطة الإيجابية لديهم والتي نفتقر لها في عالمنا العربي هي الخصوصية بأن لكل انسان خصوصيته بغض النظر عن متانة العلاقة بين الشخصين وبغض النظر عن نوعها ان كان زواجا او صداقة أو أمومة أوغيرها.

فلنعد الى الدورات التدريبية مع هي مستجداتك في هذا الشأن؟

٭ نظمت العديد من الدورات على مستوى الخليج والوطن العربي، وهناك العديد من الدورات التدريبية التي نحضر لها مستقبلا سواء في الكويت أو دول الخليج والاردن والجزائر والمغرب ومصر وغيرها، وأبرزها دورة هي الاولى من نوعها في فبراير المقبل وتمثل نمطا متجددا من الدورات، حيث تتحدث عن اتيكيت الحياة الزوجية وستقدم للزوج والزوجة معا أي ستتم المشاركة فيها بشكل ثنائي يضم الطرفين، وسيشارك فيها عدد من الفنانين والممثلين والشخصيات العامة ووسائل الاعلام.

كلمة أخيرة

هي كلمة شكرا للزميلة إيمان العمر هذه الانسانة المتميزة التي استمرت برفقتي وانتقلت من متدربة الى منسقة رافقتني بكل دوراتي المحلية الخليجية والعربية ومازالت مستمرة في دعمي في كل الدورات والانشطة التي أقوم بها.

نبذة عن الكتاب

«دستور الأنثى» هو الإصدار الثاني لخبيرة الاتيكيت لطيفة اللوغاني، ويحتوي على 361 صفحة تنقسم الى قسمين الأول همسات أنثوية وهو عبارة عن تغريدات ومقتطفات للكاتبة من وسائل التواصل الاجتماعي حول عدة هاشتاقات وهي «اتيكيت الحب» و«همسات انثوية» و«اتيكيت التعامل مع القلب» و«البلوك العقلي» وغيرها.

أما القسم الثاني فهو قسم المقالات وهو عبارة عن دليل يعلم المرأة ويرشدها للكيفية التعامل مع مختلف المواقف والأشخاص في حياتها اليومية، حيث يضم هذا القسم خمسة محاور، الاول تحت عنوان «ذوقيات أنثوية» ويتطرق الى الاناقة الداخلية والخارجية للمرأة التصرفات التي تهدد أنوثتها ولباقتها، والاتيكيت المتعلق بالحديث والحركة، وكيفية الحفاظ على جمالها وحشمتها.

أما المحور الثاني فيحمل عنوان «اتيكيت الحياة الزوجية» ويتضمن نصائح اتيكيتية لكل مقبلة على الزواج واتيكيت التعامل مع الازواج وشخصياتهم.

أما المحور الثالث فيتناول اتيكيت العلاقات العامة، فيما يتعلق بالاتيكيت العائلي واتيكيت التعامل مع الاباء وأناقة التعامل مع الآخرين بمختلف فئاتهم سواء كبار السن أو الجيران وكذلك اتيكيت كيفية إنهاء العلاقات.

«اتيكيت التعامل مع الشخصيات الصعبة» هو عنوان الحور الرابع ويتطرق الى كيفية التعامل مع الشخصيات النكدية والمزاجية والشخصيات الفضولية، والمنافقة واتيكيت التصرف مع المعاكسات في أماكن العمل.

وعن إتيكيت الأنثى في الأماكن العامة كتناول وجبات الفطور في العمل، وكيفية التعامل المرأة مع أناقتها في البوفيه المفتوح، وفي المطاعم السريعة، وكذلك في التسوق، والمصعد، وصعود ونزول الدرج، والسوبر ماركت وصالون التجميل وغيرها من الاماكن العامة.

لطيفة اللوغاني في سطور

٭ خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي لطيفة اللوغاني هي مدرب محترف معتمد من البورد العربي للتدريب، ومدرب الاتيكيت والبروتوكول معتمدة من الاكاديمية الدولية للتدريب.

٭ اللوغاني حاصلة على ليسانس آداب إنجليزي، تخصص مساند لغة فرنسية وتجيد 3 لغات إضافة الى العربية وهي الفرنسية والانجليزية والاسبانية.

٭ حاصلة على الجائزة الاولى على مستوى الكويت عام 2000 في كتابة رسالة للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، كما أنها حاصلة على المركز الاول لجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالفن والأدب الفرنسي عام 2002، كما تم تكريمها بجائزة التميز في الملتقى الاعلامي العربي عام 2015، وتم اختيارها كشخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي عام 2016 في الأردن، وأطلق عليها لقب ملكة الاتيكيت العربي والدولي.

٭ تقدم اللوغاني العديد من الفقرات الأسبوعية واليومية على القنوات التلفزيونية والإذاعية وكاتبة مقالات في احدى الصحف المحلية.