قامت رئيسة البرلمان البلجيكي كريستين دوفرين والوفد المرافق لها بزيارة متحف بيت العثمان للإطلاع على جانب من تاريخ التراث الكويتي، وكان في استقبالها نائب رئيس مركز العمل التطوعي ورئيس فريق الموروث الكويتي أنور الرفاعي وعضو الفريق حسين القطان اللذان رافقا رئيسة البرلمان والوفد المرافق في جولة بأقسام المتحف.

هذا، وأبدت دوفرين إعجابها بما شاهدته من مقتنيات تؤصل لتاريخ الكويت وتحافظ على الهوية الوطنية لأبناء البلد، وتجسيد تلك المقتنيات لروح الماضي بصورته الحقيقية وما يحفظه المتحف من موروث ثقافي وإنساني وحضاري عن نشأة الكويت وتطورها.

وخلال هذه الجولة، ارتدت دوفرين وبعض أعضاء الوفد الملابس الكويتية القديمة، وأخذوا الصور التذكارية بالزي التراثي الكويتي.

وفي نهاية الجولة، سجلت دوفرين كلمة في سجل شرف المتحف أبدت فيها إعجابها بما شاهدته من مقتنيات وأقسام المتحف، وقدم متحف بيت العثمان الهدايا التذكارية لرئيسة البرلمان والوفد المرافق لها.

وعلى هامش هذه الجولة، تم التنسيق مع السفير البلجيكي على زيارة أعضاء الهيئة الديبلوماسية البلجيكية وعائلاتهم للمتحف في يوم يحدد لاحقا.

جدير بالذكر أن متحف بيت العثمان يقع في منطقة حولي ومقسم للعديد من الأقسام التاريخية من متحف الحياة البرية ومتحف البيت الكويتي ومتحف الدراما والسوق الكويتي ومتحف رحلة الحياة الذي يضم مراحل تطور مؤسسات الكويت، والمتحف يضم العديد من المقتنيات النادرة التي تدلل على تاريخ الكويت ونشأتها ومراحل تطورها، ويفتح أبوابه للزائرين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا ومن 4 عصرا وحتى 9:30 مساء ما عدا يوم الجمعة صباحا.