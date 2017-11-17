الكاتبة ناقشت في روايتها الأولى عندما يكون القرار سبباً في زعزعة استقرار عائلة

ندى أبونصر

قالت الكاتبة حنان بدر الرومي إن قصة روايتها الجديدة «همس الخريف» مستوحاة من الواقع ولكن أحداثها ليست كل الحقيقة لأن الواقع يظل أغرب من الخيال.

وأوضحت الرومي في تصريح لـ «الأنباء» خلال توقيع الرواية في معرض الكويت للكتاب أنها لم تقصد في أحداثها أشخاصا أو مجتمعات ولكنها جمعت مزيجا متجانسا من الواقع والخيال لطرح أسمى وأقدس العلاقات الإنسانية وهي الزواج والأمومة، حيث طرحت عبر الأحداث تصارع هاتين العاطفتين معا وكيف نكتشف في كثير من الأحيان أنه ليس ما نختاره بإرادتنا هو الأصوب دائما وان القلوب التي نحبها بصدق هي التي تحتوينا مهما كانت زلاتنا، مؤكدة ان هذه المشاعر لا تتناقض أبدا في المحاولة الجادة لمعرفة الذات والوصول الى الراحة والأمان النفسي والعائلي.

وأضافت ان روايتها الجديدة والأولى تتكلم عن قرار تتخذه امرأة تصطدم مع أبنائها وكيف ستكمل العلاقات الأسرية فيما بينهم وكيف ستتحمل نتائج هذا القرار، لافتة إلى أن الرسالة التي أحببت إيصالها للقراء من الرواية ان الوالدين مهما بلغا في العمر هما السند وهما ليسا قطعة من الأثاث، كما أنهما بحاجة لأبنائهما وبالأخص عندما يتقدمان في العمر وبحاجة لعاطفة حقيقية والتي يجب دائما ان تتبادل بالأسرة الواحدة.

وبينت الرومي انها اتبعت في كتابة الرواية أسلوب السرد ولكن مع السرد حاولت ان تعود بالفلاش باك إلى الماضي لكل شخص من أشخاص الرواية وفي الوقت نفسه وضعت لمسة من الكوميديا حتى عندما تكون الأمور معقدة بعض الشيء وفي بعض المواقف حتى لا تكون الرواية فيها جمود ولكي تصل بسلاسة الى قلب القارئ ولا يشعر بالمـلل.

كذلك كشفت الرومي، التي تكتب بشكل أسبوعي في «الأنباء» تحت عنوان «حزاوي حنان»، عن خطة مستقبلية لكتابة روايات أخرى.

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