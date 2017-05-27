المقادير
تكفي: 4 -5 أشخاص
٭ 1 كوب برغل خشن مغسول
٭ نصف كوب حمص حب مسلوق
٭ نصف كوب لوبيا خضراء مسلوقة نصف سلقة
٭ 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون
٭ نصف كوب بصل مفروم ناعم
٭ 1 ملعقة صغيرة ثوم مدقوق
٭ 1 كوب بندورة مفرومة ناعمة
٭ 2 ملعقة كبيرة معجون بندورة
٭ ملح/بهار حلو/كمون حسب الرغبة
٭ 2 كوب ماء
طريقة التحضير
1- يوضع زيت الزيتون في وعاء على النار حتى يحمر.
2- يضاف إليه البصل ويقلب ثم يضاف الثوم والحمص واللوبيا وتحرك جيدا.
3- يذاب معجون البندورة بالماء ويضاف الى ما تقدم.
4- يوضع الملح والبهار والكمون ويغطى المزيج ويترك على نار هادئة مدة 15 دقيقة.
5- تنزع المدفونة عن النار وتترك مدة 15 دقيقة أخرى حتى تنضج تماما.
6- تقدم مع اللبن او البليلة باللبن.