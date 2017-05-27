المقادير
تكفي: 4 -5 أشخاص
٭ نصف كيلو سبانخ طازج مفروم ومغسول
٭ ربع كيلو لحم موزات شقف
٭ 1 حبة بصل مفروم ناعم
٭ 3 فصوص ثوم مدقوق
٭ 1 ملعقة كزبرة يابسة مطحونة
٭ 3 ملاعق زيت ذرة
٭ ملح/بهار حلو حسب الرغبة
٭ ربع كوب عصير الحامض الطازج
الطريقة
1- يوضع الزيت على النار في وعاء كبير حتى يحمر.
2- يضاف البصل ومن ثم لحم الموزات ويقلبوا حتى يبدأوا في الاحمرار.
3- يضاف 2 ليتر من الماء اليها ويتركوا على نار هادئة لمدة 45 دقيقة.
4- يضاف السبانخ والثوم والكزبرة والملح والبهار الى اللحمة ويتركوا على النار حتى ينضجوا.
5- يضاف عصير الحامض ويقدم ساخنا.