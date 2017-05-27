المقادير
تكفي: 4 - 5 أشخاص
٭ 1 كيلوغرام فول أخضر
٭ ربع كيلو موزات غنم شقف
٭ ربع كيلو بصل مفروم ناعم
٭ 1 ملعقة كبيرة ثوم مدقوق
٭ ربع كوب كزبرة خضراء
٭ 1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
٭ ربع كوب زيت ذرة
٭ ملح حسب الرغبة
٭ عصير ليمون طازج 2 حبة
طريقة التحضير
1- يوضع الزيت على النار في وعاء حتى يحمر.
2- نضيف البصل ويقلب ومن ثم الثوم واللحمة.
3- تحرك المواد حتى تحمر اللحمة ثم نضيف الفول الأخضر ويقلب جيدا.
4- نضيف القرفة والملح والكزبرة الخضراء وقليل من الماء.
5- يغطى المزيج حتى ينضج.
6- يضاف عصير الليمون الحامض ويقدم مع الأرز.