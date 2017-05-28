المقادير
٭ تكفي: 4- 5 أشخاص
٭ 500 غرام كوسا مقطعة
٭ 1 ليتر مرق دجاج
٭ 1 كيلوغرام زبادي
٭ 50 غرام بصلة مفرومة صغيرة
٭ 10 غرامات فص ثوم مهروس
٭ 40 غرام زبدة
٭ 30 غرام نعناع طازج مفروم
٭ 85 غرام دقيق الذرة (نشا)
٭ ملح حسب الرغبة
٭ فلفل أسود حسب الرغبة
الطريقة
1- على نار متوسطة، أذيبي نصف كمية الزبدة ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.
2- أضيفي الثوم والكوسا وقلبي لمدة 5 دقائق.
3- أضيفي المرق واتركي الخليط حتى تنضج الكوسا.
4- ضعي الكوسا في الخلاط مع النعناع والقليل من مرق الدجاج واهرسيها هرسا ناعما.
5- أضيفي خليط الكوسا والنعناع والنشا الى الزبادي وقلبي باستمرار حتى تغلي الشوربة وتغلظ.
6- ضعي الشوربة في أطباق التقديم وزينيها بأوراق النعناع.