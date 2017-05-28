٭ تكفي: 4- 5 أشخاص
٭ 1 كيلو غرام سمك بوري منظف ومغسول
٭ 10 غرامات ملح
٭ 5 غرامات كمون
٭ 100 مل عصير الليمون
٭ 30 غرام ثوم مفروم
٭ 500 غرام طماطم مقطعة مكعبات
٭ 200 غرام فلفل رومي مقطع مكعبات
٭ 100 غرام كزبرة مفرومة
٭ 100 مل زيت نباتي
٭ 200 غرام جزر مبشور
المقادير
الطريقة
1- يتبل السمك بالليمون والكمون والملح.
2- تخلط الطماطم المكعبات والفلفل والجزر والكزبرة والثوم والزيت ورشة ملح وكمون.
3- يوضع السمك في صينية الفرن مع قليل من زيت النباتي ثم توضع الخضار على السمك وتغطى بورق الألمنيوم وتوضع في فرن حار لمدة 30 دقيقة.
4- يضاف زيت وعصير الليمون عند النضوج ويقدم.