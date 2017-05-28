٭ تكفي: 4- 5 أشخاص
مكونات مهلبية بالفانيليا
٭ نصف ليتر حليب
٭ 100 غرام سكر
٭ 25 غرام نشا
٭ 25 مل ماء الورد
٭ 25 مل فانيليا سائل
مكونات مهلبية بالرمان
٭ نصف ليتر حليب
٭ 50 غرام سكر
٭ 25 غرام نشا
٭ 25 غرام ماء الورد
٭ 50 مل عصير الرمان
للتزيين
٭ 15 غرام فستق حلبي
٭ 15 غرام لوز محمصالطريقة
1- نضع حليب على نار متوسطة مع التقليب المستمر.
2- يضاف ماء الورد ثم السكر.
3- بعد الغليان يضاف النشا المذاب بقليل من الماء.
4- يرفع من النار وتقسم الكمية الى وعاءين الاول نضع فيه الفانيليا والثاني نضع فيه عصير الرمان.
5- نسكب الخليط الأول وهو حار في وعاء التقديم ثم نسكب الثاني فوقه.
6- يترك في البراد لبضع ساعات قبل التقديم ويزين بالفستق واللوز.