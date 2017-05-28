1- يخلط الزبادي مع الطحينة وعصير الليمون، مع إضافة ملح وفلفل وكمون وثوم ثم يقلب الخليط جيدا.
2- يضاف الحمص وبابريكا والرمان والنعناع الى الزبادي ويوضع في وعاء التقديم.
3- يزين بزيت الزيتون والبقدونس المفروم ويقدم.
٭ تكفي: 4- 5 أشخاص
٭ 500 غرام زبادي
٭ 30 مل عصير الليمون
٭ 70 غرام طحينة
٭ 5 غرامات ثوم مهروس وناعم
٭ 35 مل زيت زيتون
٭ 10 غرامات نعناع أخضر مفروم وناعم
٭ 1 غرام بابريكا
٭ 250 غرام حمص مسلوق
٭ ملح حسب الرغبة
٭ 10 غرامات بقدونس مفروم وناعم
٭ 50 غرام كمون
٭ 100 غرام حب رمان
المقادير
الطريقة
الشيف
أحمد أبو الوفا«الأنباء» معكم على مائدة الإفطار
في رمضان، لتقدم بأيدي أشهر الشيفات في أعرق الفنادق الكويتية أشهى الأطباق والوجبات الرمضانية وتشمل الأطباق الرئيسية والشوربات والحلويات والسلطات.
نتمنى لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.
أطباق رمضانية