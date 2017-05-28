المقادير
٭ تكفي: 4 - 5 أشخاص
٭ 500 غرام بطاطس مقشرة
٭ 200 غرام جبنة حلوم مبشورة
٭ 200 غرام بقسماط
٭ 100 غرام دقيق
٭ عدد 2 حبة بيضة
٭ 2 غرام بابريكا
٭ ملح حسب الرغبة
٭ 5 غرامات فلفل أسود
الطريقة
1- اسلقي البطاطس في ماء مغلي ومملح.
2- اهرسي البطاطس جيدا، ثم أضيفي الفلفل الأسود حتى يصبح قوامها ناعما.
3- في طبقين منفصلين، ضعي البيض والبقسماط، ثم أضيفي إليهما الملح والفلفل الأسود والبابريكا.
4- شكلي البطاطس إلى كرات متوسطة الحجم، ثم افرديها واحشيها بخليط الجبن واغلقيها.
5- اغمسي الكرات في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.
7- اقليها في زيت غزير وحار حتى يصبح لونها ذهبيا.