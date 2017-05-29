المقادير

٭ تكفي: 4- 5 أشخاص

٭ 1 كيلو و200 غرام لحم غنم مقطع قطع كبيرة

٭ 1 كيلوغرام لبن (روب)

٭ 300 غرام أرز بسمتي مغسول ومنقوع

٭ 100 مل مرق اللحم

٭ ملح حسب الذوق

٭ 10 غرامات حب هيل

٭ 10 غرامات عود قرفة

٭ 10 غرامات ورقة غار

٭ 10 غرامات فلفل أسود

٭ 50 غرام ثوم مقشر ومقطع وناعم

٭ 100 غرام نعناع اخضر مفروم وناعم

٭ 20 غرام صنوبر محمص

٭ 50 غرام نشا

٭ 50 غرام بصل مقشر ومقطع الى النصف

٭ 30 مل زيت زيتون

٭ 20 غرام نعناع يابس

الطريقة

1- توضع اللحمة في قدر على النار وتغمر بالماء ثم تزال زفرة اللحمة عند الغليان.

2- يضاف الهيل، عود القرفة، ورقة الغار، البصل، الفلفل الأسود إلى اللحم وتترك لمدة 2 ساعة حتى تنضج ثم يرفع القدر ويصفى الماء ويترك جانبا للاستعمال.

3- يوضع اللبن في قدر على النار ويضاف إليه النشا والملح ومرقة اللحم ويضاف إليه ماء اللحمة المصفى والنعناع اليابس الى ان يصبح خليطا سائلا ويوضع على النار ويحرك باستمرار حتى يصبح متماسكا.

4- يصفى الأرز من الماء، يوضع في قدر ثم يضاف الماء المصفى من اللحمة والملح ويترك على النار لينضج.

5- في مقلاة على النار يوضع زيت الزيتون ثم الثوم حتى يصبح لونه زهريا يضاف اليه النعناع المفروم ويحرك ثم يوضع جانبا.

6- يوضع الأرز في طبق التقديم، توضع فوقه اللحمة ثم اللبن، ويسكب مزيج التوم والنعناع عليه ويزين بالصنوبر.