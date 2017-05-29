المقادير

٭ تكفي 4- 5 أشخاص

٭ 400 غرام لحم موزات غنم مقطع الى مكعبات صغيرة

٭ لوبياء خضراء مقطعة 200 غرم

٭ 100 غرام كوسا مقطعة الى مكعبات

٭ 200 غرام بصل مفروم مكعبات صغيرة

٭ 200 غرام بطاطا مقشر ومقطع الى مكعبات

٭ 100 غرام جزر مقشر ومقطع الى مكعبات

٭ 20 غرام عيدان قرفة

٭ 50 غرام معجون طماطم

٭ 30 مل زيت نباتي

٭ بهار أسود حسب الرغبة

٭ ملح حسب الرغبة

الطريقة

1- في قدر للضغط على نار عالية، يقلى البصل في 1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي الى أن يصبح ذهبي اللون، تضاف اللحمة وتقلب حتى تحمر، تضاف عيدان القرفة، البهار و2 ليتر من الماء.

2- تضاف اللوبياء، الكوسا، الجزر، والبطاطا على القدر ثم يضغط ويوضع على نار عالية ثانية وعندما يبدأ البخار بالتسرب تترك القدر لمدة 10 دقائق ثم ترفع عن النار ويترك البخار يتسرب بالكامل قبل فتحه.

3- يضاف معجون الطماطم والملح ثم توضع القدر على نار هادئة لمدة 25 دقيقة إضافية، ثم يرفع عن النار وتقدم الشوربة ساخنة.