المقادير

٭ تكفي 4- 5 أشخاص

مكونات عجينة الكبة

٭ 200 غرام برغل أسمر ناعم منقوع ومصفى

٭ 100 غرام لحم بقر مفروم ناعم

ملح حسب الرغبة

٭ 40 غرام بصل مفروم ناعم

٭ 100 مل ماء

٭ 50 غرام نعناع أخضر مفروم

٭ 20 غرام بهار الكبة

الحشوة

٭ 1 كيلوغرام باذنجان مقشر ومقطع إلى مكعبات صغيرة

٭ 70 غرام جوز مفروم خشن

٭ 70 غرام بذور رمان

٭ 40 غرام بصل مفروم ناعم

٭ 20 مل دبس الرمان

٭ ملح حسب الرغبة

٭ 50 غرام بقدونس مفروم ناعم

٭ 50 مل زيت ذرة

الطريقة

1- يضاف الملح والبصل والنعناع وبهارات الكبة إلى البرغل، ويدعك الكل جيدا للحصول على كبة دبقة، يمكنك إضافة المزيد من الماء حسب الحاجة.

2- تقرص الكبة إلى كرات صغيرة بحجم حبات الجوز ثم تحول هذه الكرات إلى شكل بيضوي (أطرافه مروسة).

3- يحمى الزيت وتقلى فيه أقراص الكبة الفارغة حتى تصبح ذهبية اللون.

4- ترفع أقراص الكبة من الزيت بواسطة ملعقة ذات ثقوب وتوضع فوق محارم المطبخ الورقية.

5ـ يقطع ربع كل قرص كبة من الأعلى، ويحشى كل قرص بالقليل من الحشوة.

تحضير الحشوة

1- يرش الملح فوق مكعبات الباذنجان وتترك جانبا لمدة نصف ساعة، ثم تغسل وتصفى وتعصر من الماء.

2- تقلى مكعبات الباذنجان في الزيت الساخن ثم تصفى.

3- يخلط الباذنجان مع الجوز، وبذور الرمان، والبقدونس، والبصل، ودبس الرمان للحصول على حشوة الكبة.

4- ترص أقراص الكبة المحشوة متجاورة وتزين ببذور الرمان وتقدم ساخنة بمنزلة نوع لذيذ من المقبلات.