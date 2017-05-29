المقادير
٭ تكفي 4- 5 أشخاص
مكونات عجينة الكبة
٭ 200 غرام برغل أسمر ناعم منقوع ومصفى
٭ 100 غرام لحم بقر مفروم ناعم
ملح حسب الرغبة
٭ 40 غرام بصل مفروم ناعم
٭ 100 مل ماء
٭ 50 غرام نعناع أخضر مفروم
٭ 20 غرام بهار الكبة
الحشوة
٭ 1 كيلوغرام باذنجان مقشر ومقطع إلى مكعبات صغيرة
٭ 70 غرام جوز مفروم خشن
٭ 70 غرام بذور رمان
٭ 40 غرام بصل مفروم ناعم
٭ 20 مل دبس الرمان
٭ ملح حسب الرغبة
٭ 50 غرام بقدونس مفروم ناعم
٭ 50 مل زيت ذرة
الطريقة
1- يضاف الملح والبصل والنعناع وبهارات الكبة إلى البرغل، ويدعك الكل جيدا للحصول على كبة دبقة، يمكنك إضافة المزيد من الماء حسب الحاجة.
2- تقرص الكبة إلى كرات صغيرة بحجم حبات الجوز ثم تحول هذه الكرات إلى شكل بيضوي (أطرافه مروسة).
3- يحمى الزيت وتقلى فيه أقراص الكبة الفارغة حتى تصبح ذهبية اللون.
4- ترفع أقراص الكبة من الزيت بواسطة ملعقة ذات ثقوب وتوضع فوق محارم المطبخ الورقية.
5ـ يقطع ربع كل قرص كبة من الأعلى، ويحشى كل قرص بالقليل من الحشوة.
تحضير الحشوة
1- يرش الملح فوق مكعبات الباذنجان وتترك جانبا لمدة نصف ساعة، ثم تغسل وتصفى وتعصر من الماء.
2- تقلى مكعبات الباذنجان في الزيت الساخن ثم تصفى.
3- يخلط الباذنجان مع الجوز، وبذور الرمان، والبقدونس، والبصل، ودبس الرمان للحصول على حشوة الكبة.
4- ترص أقراص الكبة المحشوة متجاورة وتزين ببذور الرمان وتقدم ساخنة بمنزلة نوع لذيذ من المقبلات.