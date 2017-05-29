المقادير

٭ تكفي: 4- 5 أشخاص

٭ عجينة البسبوسة

٭ عدد 2 حبة بيض

٭ 10 مل فانيلا سائلة

٭ 100 غرام سكر

٭ 30 مل زيت نباتي

٭ 100 غرام سميد خشن

٭ 100 غرام جوز الهند

٭ 100 غرام سميد ناعم

٭ 5 غرامات بيكنغ باودر

٭ 30 غرام لبن زبادي

الحشوة

قشطة طازجة

للقطر

٭ 300 غرام سكر

٭ 10 مل عصير ليمون

٭ 300 مل ماء

للتزيين

٭ 20 غرام فستق حلبي

٭ 20 غرام جوز الهند

الطريقة

1- نضع في وعاء مقادير خليط البسبوسة ونخلطها جيدا.

2- نحضر صينية الفرن ونفركها بالزيت من الداخل او طحينة (اذا وجدت) ونضع خليط البسبوسة ثم ندخلها على الفرن على حرارة 180 لمدة 35 دقيقة.

3- لتحضير القطر: نضع الماء في قدر على النار ثم نضع السكر ونتركهما حتى يغليا جيدا ثم نضع عصير الحامض، ونترك الخليط جانبا (ملاحظة: يسكب القطر على البسبوسة وهو حار كي يشرب السائل).

4- نترك البسبوسة حتى تنضج ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالقطر ونتركها جانبا zكي تبرد.

5- عندما تبرد نقطعها الى دوائر او حسب الأشكال التي تحبينها ثم نضع الحشوة (القشطة الطازجة) على كل نصف ونغلقها حسب الصورة.

6- زينيها بالفستق الحلبي أو جوز الهند حسب الرغبة.