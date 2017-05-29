المقادير
٭ تكفي: 4- 5 أشخاص
٭ عجينة البسبوسة
٭ عدد 2 حبة بيض
٭ 10 مل فانيلا سائلة
٭ 100 غرام سكر
٭ 30 مل زيت نباتي
٭ 100 غرام سميد خشن
٭ 100 غرام جوز الهند
٭ 100 غرام سميد ناعم
٭ 5 غرامات بيكنغ باودر
٭ 30 غرام لبن زبادي
الحشوة
قشطة طازجة
للقطر
٭ 300 غرام سكر
٭ 10 مل عصير ليمون
٭ 300 مل ماء
للتزيين
٭ 20 غرام فستق حلبي
٭ 20 غرام جوز الهند
الطريقة
1- نضع في وعاء مقادير خليط البسبوسة ونخلطها جيدا.
2- نحضر صينية الفرن ونفركها بالزيت من الداخل او طحينة (اذا وجدت) ونضع خليط البسبوسة ثم ندخلها على الفرن على حرارة 180 لمدة 35 دقيقة.
3- لتحضير القطر: نضع الماء في قدر على النار ثم نضع السكر ونتركهما حتى يغليا جيدا ثم نضع عصير الحامض، ونترك الخليط جانبا (ملاحظة: يسكب القطر على البسبوسة وهو حار كي يشرب السائل).
4- نترك البسبوسة حتى تنضج ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالقطر ونتركها جانبا zكي تبرد.
5- عندما تبرد نقطعها الى دوائر او حسب الأشكال التي تحبينها ثم نضع الحشوة (القشطة الطازجة) على كل نصف ونغلقها حسب الصورة.
6- زينيها بالفستق الحلبي أو جوز الهند حسب الرغبة.