المقادير
٭ تكفي 4 إلى 5 أشخاص
٭ كيلوغرام من القرنبيط مغسول ومقطع قطعا صغيرة
٭ 50 غراما كرات مفروم ناعما
٭ 50 غراماً كرفس مفروم ناعما
٭ 100غرام بصل مفروم ناعما
٭ 200 غرام بطاطا مقطعة مكعبات
٭ 75 غراما من الزبدة
٭ 10 غرامات من الزعتر الناشف
٭ 250 غراما كريمة طازجة
٭ فلفل أبيض حسب الرغبة
٭ ملح حسب الرغبة
٭ ليتران من الماء
الطريقة
1 - يوضع إناء على النار وتوضع الزبدة ثم يضاف البصل ويقلب.
2 - يضاف الكرفس والكرات مع استمرار في التقليب 4 دقائق.
3 - يوضع القرنبيط والبطاطا مع الاستمرار في التقليب 4 دقائق أخرى.
4 - يضاف الماء والزعتر الناشف ويترك المزيج على النار 40 دقيقة.
5 - يوضع الخليط في المضرب ويخلط جيدا، ثم يصفى الخليط ويوضع على النار، ثم تضاف الكريمة والملح والبهار ويقدم.