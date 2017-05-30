المقادير

٭ تكفي 4 إلى 5 أشخاص

٭ 400 غرام من القشطة

٭ 250 غرام سمن نباتي

٭ 500 غرام كنافة

مقادير الشربات

٭كيلوغرام من السكر

٭ نصف ليتر من الماء

٭ ملعقة كبيرة عصير الليمون

٭ معلقة ماء زهر

٭ حبة فراولة للتزيين

الطريقة

1 - تفرك الكنافة جيدا بالسمنة تم توضع في صنية دائرية وتوضع في الفرن حتى تصل الى اللون الذهبي وتزال السمنة وتوضع حتى تبرد.

2 - نقوم بتحضير الشربات في وعاء نضع الماء والسكر وعصير الليمون ونقوم بالتقليب حتى الغليان لمدة 15 دقيقة، ثم يضاف ماء الزهر وينزع من على النار

3 - نضع الكنافة في طبق ونسقيها بالشربات ثم نوزع القشطة على الكنافة.

4 - توزع شرائح المانجو على القشطة وتزين بالفستق الحلبي وتقدم.