المقادير
٭ تكفي 4 إلى 5 أشخاص
٭ 400 غرام من القشطة
٭ 250 غرام سمن نباتي
٭ 500 غرام كنافة
مقادير الشربات
٭كيلوغرام من السكر
٭ نصف ليتر من الماء
٭ ملعقة كبيرة عصير الليمون
٭ معلقة ماء زهر
٭ حبة فراولة للتزيين
الطريقة
1 - تفرك الكنافة جيدا بالسمنة تم توضع في صنية دائرية وتوضع في الفرن حتى تصل الى اللون الذهبي وتزال السمنة وتوضع حتى تبرد.
2 - نقوم بتحضير الشربات في وعاء نضع الماء والسكر وعصير الليمون ونقوم بالتقليب حتى الغليان لمدة 15 دقيقة، ثم يضاف ماء الزهر وينزع من على النار
3 - نضع الكنافة في طبق ونسقيها بالشربات ثم نوزع القشطة على الكنافة.
4 - توزع شرائح المانجو على القشطة وتزين بالفستق الحلبي وتقدم.